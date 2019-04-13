Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, geçtiğimiz günlerde AKP Başiskele teşkilatını ziyaret etti. Gençlik ve kadın kolları yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Özlü, teşkilat üyelerine seçim sürecindeki özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Özlü, “31 Mart sürecinde uyum içinde çalıştık. Bunun sonucunda hemşehrilerimiz bizi bu göreve layık gördüler. Bu dönemde gönül belediyeciliğini en iyi şekilde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Dün 14:58 TSİ- Siyaset Güncelleme: Dün 15:00 TSİ
Başkan Özlü’den partililere teşekkür
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, geçtiğimiz günlerde AKP Başiskele teşkilatını ziyaret etti.
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Dün 14:58 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz