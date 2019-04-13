Başkan Özlü’den partililere teşekkür

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, geçtiğimiz günlerde AKP Başiskele teşkilatını ziyaret etti. Gençlik ve kadın kolları yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Özlü, teşkilat üyelerine seçim sürecindeki özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Özlü, “31 Mart sürecinde uyum içinde çalıştık. Bunun sonucunda hemşehrilerimiz bizi bu göreve layık gördüler. Bu dönemde gönül belediyeciliğini en iyi şekilde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.