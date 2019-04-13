Halil Bağdat, YRP’ye katıldı

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Dr. Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi’nin kent genelindeki yeni üye çalışmaları sürüyor. Partinin Karamürsel teşkilatında üye olan son isim ise güreşçi ve TV programcısı kimliği ile tanınan Halil Bağdat oldu. Bağdat’ın rozetini takan ve hayırlı olmasını dileyen YRP Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Karabulut, “Bu kervana herkesi bekliyoruz” dedi. Halil Bağdat ise, “Fatih Erbakan beyin öncülüğündeki hareketin yeni partisiyle yeniden bismillah diyoruz” diye konuştu.