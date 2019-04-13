Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Dr. Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi’nin kent genelindeki yeni üye çalışmaları sürüyor. Partinin Karamürsel teşkilatında üye olan son isim ise güreşçi ve TV programcısı kimliği ile tanınan Halil Bağdat oldu. Bağdat’ın rozetini takan ve hayırlı olmasını dileyen YRP Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Karabulut, “Bu kervana herkesi bekliyoruz” dedi. Halil Bağdat ise, “Fatih Erbakan beyin öncülüğündeki hareketin yeni partisiyle yeniden bismillah diyoruz” diye konuştu.
Dün 14:59 TSİ- Siyaset Güncelleme: Dün 15:01 TSİ
Halil Bağdat, YRP’ye katıldı
Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Dr. Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi’nin kent genelindeki yeni üye çalışmaları sürüyor.
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Dün 14:59 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz