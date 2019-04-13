Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerini iletti. Ziyareti dolayısıyla Rektör Aslan’a teşekkür eden belediye başkanı Bıyık, GTÜ’nün başarılı çalışmaları ile önemli bir marka haline geldiğini söyledi. Bıyık, görev süresi boyunca üniversite-kent işbirliğine önem vereceklerini ve ortak projeler üreterek şehre değer katacaklarını söyledi.
Dün 15:00 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 15:01 TSİ
Bıyık: Üniversite-kent işbirliğini önemsiyoruz
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz