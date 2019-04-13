Bıyık: Üniversite-kent işbirliğini önemsiyoruz

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerini iletti. Ziyareti dolayısıyla Rektör Aslan’a teşekkür eden belediye başkanı Bıyık, GTÜ’nün başarılı çalışmaları ile önemli bir marka haline geldiğini söyledi. Bıyık, görev süresi boyunca üniversite-kent işbirliğine önem vereceklerini ve ortak projeler üreterek şehre değer katacaklarını söyledi.