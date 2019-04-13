Gazetemiz köşe yazarlarından ve aynı zamanda Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) eski Başkanı Mustafa Küpçü, 6’ncı kitabı Ataşe’yi okuyucuları için imzaladı. Ateşe adlı tarih romanında Emekli Kurmay Albay Hayri Saner’in anıları yer alıyor. Soydan İş Hanı Kitap Keyfim'de düzenlenen imza gününe çok sayıda tarih ve edebiyatsever katıldı. Yeni kitabını tanıtan ve okuyucularına özel dilekleriyle imzalayan Mustafa Küpçü, “Bu kitapta İzmitli bir büyüğümüzün bana emanet ettiği bir dosyayı ölümsüzleştirmek istedim” diyerek kitabı yazma amacını belirtti. 3 yıl boyunca ciddi çalışmalar sonucu ortaya çıkan Ataşe kitabını imzalayan Küpçü, "Romanın kahramanı Emekli Kurmay Albay Hayri Saner, bu kentin saygın insanlarından biriydi” dedi. Kitaplarını imzalatan okuyucular, Gazeteci-Yazar Mustafa Küpçü ile hem hatıra fotoğrafı çekildi hem de sohbet etti. Ekin EKEN
Dün 15:05 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Dün 15:09 TSİ
Mustafa Küpçü, yeni kitabını okuyucular için imzaladı
Gazetemiz yazarı ve aynı zamanda KYÖD ile ADD eski başkanı Mustafa Küpçü, yeni kitabı Ataşe'yi okuyucuları için imzaladı.
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Dün 15:05 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz