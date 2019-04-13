Ticari uçuşlara kapanan Atatürk Havalimanı otoparkında bulunan 56 otomobil ve 3 motosiklet olmak üzere toplam 59 araç, sahipleri tarafından alınmadığı takdirde yediemin otoparkına gönderilecek. "Büyük Göç" adı verilen taşınmanın 6 Nisan'da sona ermesinin ardından ticari uçuşların yapılmadığı havalimanındaki 4 katlı otoparkta bırakılan, aralarında lüks otomobillerin de yer aldığı araçların, sahiplerine teslim edilme süreci devam ediyor. TAV Havalimanları yetkilileri, araçların sahiplerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sahipleriyle irtibat sağlanmayan araçların bir süre sonra yediemin otoparkına çekileceği öğrenildi. TAV Havalimanları yetkilileri, bu araçların biriken otopark ücretlerinin de sahiplerinden alınacağını bildirdi.
Dün 15:16 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Dün 15:17 TSİ
Atatürk Havalimanı'nda bırakılan araçlar sahiplerini bekliyor
Ticari uçuşlara kapanan Atatürk Havalimanı otoparkında bulunan 56 otomobil ve 3 motosiklet, sahipleri tarafından alınmadığı takdirde yediemin otoparkına çekilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz