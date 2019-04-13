Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 15:16 TSİ- Ekonomi G: Dün 15:17 TSİ

Atatürk Havalimanı'nda bırakılan araçlar sahiplerini bekliyor

Ticari uçuşlara kapanan Atatürk Havalimanı otoparkında bulunan 56 otomobil ve 3 motosiklet, sahipleri tarafından alınmadığı takdirde yediemin otoparkına çekilecek.

Atatürk Havalimanı'nda bırakılan araçlar sahiplerini bekliyor mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ticari uçuşlara kapanan Atatürk Havalimanı otoparkında bulunan 56 otomobil ve 3 motosiklet olmak üzere toplam 59 araç, sahipleri tarafından alınmadığı takdirde yediemin otoparkına gönderilecek. "Büyük Göç" adı verilen taşınmanın 6 Nisan'da sona ermesinin ardından ticari uçuşların yapılmadığı havalimanındaki 4 katlı otoparkta bırakılan, aralarında lüks otomobillerin de yer aldığı araçların, sahiplerine teslim edilme süreci devam ediyor. TAV Havalimanları yetkilileri, araçların sahiplerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sahipleriyle irtibat sağlanmayan araçların bir süre sonra yediemin otoparkına çekileceği öğrenildi. TAV Havalimanları yetkilileri, bu araçların biriken otopark ücretlerinin de sahiplerinden alınacağını bildirdi.

Dün 15:16 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
İl Müdürlüğü açıkladı! Piyasadan toplatılıyor mask
İl Müdürlüğü açıkladı! Piyasadan toplatılıyor
TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyasını duyan bankaya koştu! mask
TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyasını duyan bankaya koştu!
PTT, artık pişmaniye satacak mask
PTT, artık pişmaniye satacak
Atatürk Havalimanı'nda bırakılan araçlar sahiplerini bekliyor mask
Atatürk Havalimanı'nda bırakılan araçlar sahiplerini bekliyor
Hacca "Döviz" zammı! mask
Hacca "Döviz" zammı!
Ayhanlar Holding, 2020 yılına kadar konkordato ilan etti mask
Ayhanlar Holding, 2020 yılına kadar konkordato ilan etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Muhtar geri vites yaptı! mask
Muhtar geri vites yaptı!
Kandıra Belediye Başkan Yardımcılığına İzmit’ten atama mask
Kandıra Belediye Başkan Yardımcılığına İzmit’ten atama
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Hürriyet'e kötü haber! Mazbatasını... mask
Hürriyet'e kötü haber! Mazbatasını...
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü! mask
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü!

GALERİ

Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
Aç kalan ayı ineğe saldırdı! mask
Aç kalan ayı ineğe saldırdı!
Araç alev topuna döndü! mask
Araç alev topuna döndü!
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak! mask
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak!
Ucuz soğan-patates izdihamı! mask
Ucuz soğan-patates izdihamı!
Kazana düşen işçi öldü! mask
Kazana düşen işçi öldü!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL