Atatürk Havalimanı'nda bırakılan araçlar sahiplerini bekliyor

Ticari uçuşlara kapanan Atatürk Havalimanı otoparkında bulunan 56 otomobil ve 3 motosiklet olmak üzere toplam 59 araç, sahipleri tarafından alınmadığı takdirde yediemin otoparkına gönderilecek. "Büyük Göç" adı verilen taşınmanın 6 Nisan'da sona ermesinin ardından ticari uçuşların yapılmadığı havalimanındaki 4 katlı otoparkta bırakılan, aralarında lüks otomobillerin de yer aldığı araçların, sahiplerine teslim edilme süreci devam ediyor. TAV Havalimanları yetkilileri, araçların sahiplerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sahipleriyle irtibat sağlanmayan araçların bir süre sonra yediemin otoparkına çekileceği öğrenildi. TAV Havalimanları yetkilileri, bu araçların biriken otopark ücretlerinin de sahiplerinden alınacağını bildirdi.