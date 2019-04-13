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Tanınmış işletmeci öldürüldü!

Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan bir otele arkadaşları ile yemek yemeye gittiği öğrenilen Erkan Katmış (38) gece geç saatlerde tartıştığı A.A.Ş. İsimli şahıs tarafından tabancayla vuruldu.

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Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan bir otele arkadaşları ile yemek yemeye gittiği öğrenilen Erkan Katmış (38) gece geç saatlerde tartıştığı A.A.Ş. İsimli şahıs tarafından tabancayla vuruldu.

Toprağa verildi

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansa alınan Katmış, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Katmış, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aslen Karslı olan ve İzmit Hacı Hızır Mahallesinde ikamet eden ve daha önce İzmit Barlar Sokağında bulunan bir barda işletmeci olan Erkan Katmış’ın acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Kocaeli Devlet Hastanesi Morgunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Katmış’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Bekar olan Katmış’ın cenazesi Derince Çınarlı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği öne sürülen A.Ş. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

Dün 15:24 TSİ - Asayiş

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Yorumlar

(2)
02

rambo - insan hayatı bu kadar ucuzmu be

Yanıtla . 0Beğen 13 Nisan 17:57
01

Arslan Mert - Allah aşkına bi haber yapıyosanız gerçeği yazın,olayın aslını öğrenin öyle yazın

Yanıtla . 10Beğen 13 Nisan 17:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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