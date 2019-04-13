Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 15:33 TSİ- Gündem G: Dün 15:34 TSİ

Elif Yeniel, Hukuk Bürosu’nu açtı

Avukat Elif Yeniel’in İzmit Dolphin İş Merkezi’nde bulunan ofisinin açılışı yoğun katılımla gerçekleşti

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Avukat Elif Yeniel, İzmit’te bulunan Dolphin İş Merkezi’nde hukuk bürosu açtı. Açılışa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Kocaeli Barosu eski Başkanı Ersayın Işık, İKM Başkanı Murat Öztürk, Elif Yeniel’in ailesi ve yakınları ile çok sayıda avukat katıldı.

"SARIBAY İLE BAŞLADIM"

Açılışta duygularını dile getiren Avukat Elif Yeniel, “Başta aileme teşekkür etmek istiyorum. Beni hiçbir şekilde meslek hayatımda, açılışta yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ediyorum. Ben meslek hayatıma Cengiz Sarıbay ile başladım. Onlar ile başladığım için her zaman adil olarak mesleğimi devam ettirdim. Şu an yanımda olan, meslektaşım olarak, emeklerinin karşılığı ile çok iyi yerlerde olan Fatma  Kaplan Hürriyet kardeşim ile çok büyük acısı olmasına rağmen ayakta duran Bahar Gültekin Candemir’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dün 15:33 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
O mahallelere saatlerce elektrik verilemeyecek mask
O mahallelere saatlerce elektrik verilemeyecek
Göreve seçilen muhtarın ilk icraatı alkış aldı mask
Göreve seçilen muhtarın ilk icraatı alkış aldı
İstanbul'daki oy sayımında son durum mask
İstanbul'daki oy sayımında son durum
Deniz sezonunun açılacağı tarih belli oldu mask
Deniz sezonunun açılacağı tarih belli oldu
Meteoroloji uyardı! Dışarıya çıkacaklar dikkat mask
Meteoroloji uyardı! Dışarıya çıkacaklar dikkat
Sivaslılarda başkan değişiyor mask
Sivaslılarda başkan değişiyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Muhtar geri vites yaptı! mask
Muhtar geri vites yaptı!
Kandıra Belediye Başkan Yardımcılığına İzmit’ten atama mask
Kandıra Belediye Başkan Yardımcılığına İzmit’ten atama
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Hürriyet'e kötü haber! Mazbatasını... mask
Hürriyet'e kötü haber! Mazbatasını...
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü! mask
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü!

GALERİ

Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
Aç kalan ayı ineğe saldırdı! mask
Aç kalan ayı ineğe saldırdı!
Araç alev topuna döndü! mask
Araç alev topuna döndü!
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak! mask
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak!
Ucuz soğan-patates izdihamı! mask
Ucuz soğan-patates izdihamı!
Kazana düşen işçi öldü! mask
Kazana düşen işçi öldü!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL