Elif Yeniel, Hukuk Bürosu’nu açtı

Avukat Elif Yeniel, İzmit’te bulunan Dolphin İş Merkezi’nde hukuk bürosu açtı. Açılışa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Kocaeli Barosu eski Başkanı Ersayın Işık, İKM Başkanı Murat Öztürk, Elif Yeniel’in ailesi ve yakınları ile çok sayıda avukat katıldı.

"SARIBAY İLE BAŞLADIM"

Açılışta duygularını dile getiren Avukat Elif Yeniel, “Başta aileme teşekkür etmek istiyorum. Beni hiçbir şekilde meslek hayatımda, açılışta yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ediyorum. Ben meslek hayatıma Cengiz Sarıbay ile başladım. Onlar ile başladığım için her zaman adil olarak mesleğimi devam ettirdim. Şu an yanımda olan, meslektaşım olarak, emeklerinin karşılığı ile çok iyi yerlerde olan Fatma Kaplan Hürriyet kardeşim ile çok büyük acısı olmasına rağmen ayakta duran Bahar Gültekin Candemir’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.