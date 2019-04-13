Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmit göndermesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi AKP Ankara teşkilatını kabul etti. Parti genel merkezinde yapılan toplantıya ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri de katıldı. Bilindiği gibi AKP Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’ye kaptırsa da mecliste çoğunluk sağladı. Bu nedenle Erdoğan’ın Ankara üzerinden verdiği mesajlar İzmit göndermesi olarak algılandı. Erdoğan konuşmasında, ‘uzlaşmacı olun’ mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzlaşmacı bir politika izlemeleri talimatı verdiği öğrenildi. Vatandaşın hayrına olan icraatlara 'evet' demelerini isteyen Erdoğan'ın toplantıda şu mesajları verdiği kaydedildi:

“VERDİĞİNİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİN”

Ankara ilçelerinde büyük bir üstünlüğümüz var. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sayısal çoğunluk AK Parti'nin. Moral bozukluğunuz olmasın. Birbirimize kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sonuçta takdir milletindir. Eksiğinizi kendinizde arayın. Seçim bitti, artık önünüze bakın ve projelerinize odaklanın. Özellikle ilçelerde vatandaşlara verdiğimiz sözleri yerine getirin.

“KAVGACI POLİTİKA İZLEMEYİN”

Erdoğan “Belediye meclisinde vatandaşın hayrına olacak projelere 'evet' deyin. Kavgacı bir politika izlemeyin. Her zaman uzlaşmacı olun. Halkın menfaatine dokunacak projeleri fevri hareketlerle engellemeyin. Ankara meclis üyeliklerindeki sayısal çoğunlukla kendisinin (Mansur Yavaş) sözde mağduriyetini güçlendirmeyin. 'Bana izin vermediler. O yüzden projelerimi hayata geçiremedim' gibi bir algı oluşturmalarına izin vermeyin.” dedi