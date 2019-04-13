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Dün 16:25 TSİ- Dünya G: Dün 16:26 TSİ

Sudan İstihbarat Başkanı Salah Kuş istifa etti

Sudan'da gerçekleşen askeri darbenin ardından Sudan İstihbarat Başkanı Salah Kuş istifa etti.

Sudan İstihbarat Başkanı Salah Kuş istifa etti mask
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Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş istifa etti. Askeri Geçiş Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan İstihbarat Başkanı Kuş'un istifasını kabul etti. Açıklamada, Kuş'un istifasını dün akşam konseye sunduğu belirtildi. Sudan'da 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığı ve siyasi reform için sokaklarda gösteriler düzenleniyor. Sudanlılar, ordunun Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i görevden alıp yönetime el koymasına rağmen gösterilerine devam ediyor.

Darbe sonrası Avf'ın istifası

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu. Ancak, Bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı. Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Burhan, yemin ederek görevine başladı.

Dün 16:25 TSİ AA - Dünya

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