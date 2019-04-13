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İzmit Belediyespor: 87 - OGM Ormanspor: 84

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26'ıncı ve son haftasında İzmit Belediyespor, normal süresi 79-79 berabere biten maçta OGM Ormanspor'u 87-84 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi mask
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26'ıncı ve son haftasında İzmit Belediyespor, normal süresi 79-79 berabere biten maçta OGM Ormanspor'u 87-84 mağlup etti.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Uygar Kurt, Muhammed Murat Zafer

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 3, Ferda Yıldız 6, White 28, Melike Bakırcıoğlu 8, Marina Bas 10, Hart 11, Emel Sığırcı 2, Gizem Yavuz 19

OGM Ormanspor: Dila Aşkın 6, Nilay Kartaltepe 12, Naile Çırak 6, Jasmine Gardner 13, Özge Kavurmacıoğlu 14, Marie Ruzickova 24, Damla Gezgin 9

1. Periyot: 26 - 20

Devre: 41 - 47

3. Periyot: 60 - 61

Normal süre: 79 - 79

Dün 16:32 TSİ AA Kocaeli- Spor

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