Göreve seçilen muhtarın ilk icraatı alkış aldı

31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda Sanayi Mahallesi muhtarı seçilen İsmail Moğultay, mahalle sakinlerine ilk müjdesini verdi. Sosyal medya hesabından ikametgah ve diğer işlemler için gelenlerden ücret almayacağını belirten Moğultay “Kader gayrete aşıktır. Bugün itibariyle muhtarlığımızda ikametgah ve diğer işlemlerin ücreti kaldırılmıştır. Hayırlı olsun...” ifadelerini kullandı. Muhtarlıkta her bir işlem için 5 TL ücret alınıyordu.

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