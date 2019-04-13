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Tramvay yoluna giren araç takla attı!

İzmit Körfez Mahallesi Kocaeli Adliyesi mevkisindeki tramvay yolunda kontrolden çıkan otomobilin demir korkuluklara çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süreliğine durduruldu.

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Alınan bilgiye göre İzmit Körfez Mahallesi Kocaeli Adliyesi mevkisindeki tramvay yolunda seyir halinde olan Utku Paşa (21) idaresindeki 10 D 7005 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir korkuluklara çarptıktan sonra ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen otomobilde mahsur kalan sürücü Utku Paşa, itfaiye ekiplerince aracından çıkartılarak ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, olay yerine gelen çekiciyle otoparka götürüldü. Otomobilin rayların üzerinden kaldırılmasının ardından tramvay seferleri yeniden başlatıldı. Nuri AKÇAHARMAN

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Yorumlar

(1)
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Rambo - tramvay yolunu normal yol gibi kullanıyorlar müstaaktır bunlara

Yanıtla . 6Beğen 13 Nisan 17:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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