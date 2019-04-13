Alınan bilgiye göre İzmit Körfez Mahallesi Kocaeli Adliyesi mevkisindeki tramvay yolunda seyir halinde olan Utku Paşa (21) idaresindeki 10 D 7005 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir korkuluklara çarptıktan sonra ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen otomobilde mahsur kalan sürücü Utku Paşa, itfaiye ekiplerince aracından çıkartılarak ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, olay yerine gelen çekiciyle otoparka götürüldü. Otomobilin rayların üzerinden kaldırılmasının ardından tramvay seferleri yeniden başlatıldı. Nuri AKÇAHARMAN
Dün 16:49 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 07:43 TSİ
Tramvay yoluna giren araç takla attı!
İzmit Körfez Mahallesi Kocaeli Adliyesi mevkisindeki tramvay yolunda kontrolden çıkan otomobilin demir korkuluklara çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süreliğine durduruldu.
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Yorumlar
(1 )
Rambo - tramvay yolunu normal yol gibi kullanıyorlar müstaaktır bunlara
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