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Kazana düşen işçinin ölümünün detayları ortaya çıktı

Gebze ilçesinde bir fabrikada dün gece meydana gelen olayda hammadde kazanının içindeki arkadaşını görmeyen işçinin makineyi çalıştırması sonucu içerisindeki işçinin feci şekilde can verdiği iddia edildi. 

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Olay, 22.30 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi üzerinde bulunan bir plastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik fabrikasında Önder Çiçek adlı işçi, hammadde karışımı yapan mikser kazanında çelik parçalar arasına sıkıştı. Çiçek'i kurtaramayan fabrika çalışanları, durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kazana düşen işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralanan Çiçek, ambulansla Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Önder Çiçek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşçinin cansız bedeni morga kaldırılırdı. Olayın ardından yapılan incelemede ise ölen Çiçek'in mikser kazanı içinde temizlik yaptığını görmeyen R.A. adlı başka bir çalışanın makineyi çalıştırdığı iddia edildi. Makinenin çalıştırılması sonucunda harekete geçen parçaların Çiçek'in kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetmesine neden olduğu belirlendi. Kaza sonrası R.A. adlı işçinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Dün 17:07 TSİ - Asayiş

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