Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!

İzmit'te, otelin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Erkan Katmış'ın cenazesi Derince Fatih Sultan Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında cenaze, Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazının ardından 2 grup arasında kavga çıktı. Kavgada silahların ateşlenmesi sonucu S.S., C.K. ve M.Y. yaralandı. 2 yaralı, olay yerinde bulunan kişiler tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralı ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından aynı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede önlem aldı. Olası bir olaya karşı hastanede de önlem alınırken, polis olayla ilgili olarak H.H. isimli kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.