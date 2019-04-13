Ferhan Arıkan'ın anne acısı!

Eski Ticaret Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı olan, emekli olduktan sonra Kocaeli Barosu’na bağlı avukatlık ve bilirkişilik yapan Ferhan Arıkan’ın annesi Recife Arıkan (94) vefat etti. Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Ferhan Arıkan’ın annesinin cenazesi, bugün (Cumartesi) ikindi namazına müteakip İzmir Karşıyaka Atakent Beşikçioğlu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi. Recife Arıkan, Ferhan Arıkan ile birlikte 4 çocuk annesiydi.