Eski Ticaret Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı olan, emekli olduktan sonra Kocaeli Barosu’na bağlı avukatlık ve bilirkişilik yapan Ferhan Arıkan’ın annesi Recife Arıkan (94) vefat etti. Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Ferhan Arıkan’ın annesinin cenazesi, bugün (Cumartesi) ikindi namazına müteakip İzmir Karşıyaka Atakent Beşikçioğlu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi. Recife Arıkan, Ferhan Arıkan ile birlikte 4 çocuk annesiydi.
Dün 19:23 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 07:43 TSİ
Ferhan Arıkan'ın anne acısı!
Eski Ticaret Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı olan, emekli olduktan sonra Kocaeli Barosu’na bağlı avukatlık ve bilirkişilik yapan Ferhan Arıkan’ın annesi Recife Arıkan (94) vefat etti.
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Dün 19:23 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz