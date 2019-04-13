Kadın Meclisi Derneği: Rabia için adalet

13 Nisan 2018 tarihinde Giresun İlinin Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan için Kadın Meclisi Derneği’nin katkılarıyla başka Giresun olmak üzere çok sayıda ilde yürüyüş düzenlendi. Kocaeli’de de Belediye İş Hanı önünde Kadın Meclisleri’nin düzenlediği basın açıklamasında grup adına açıklama okuyan Merve Özdemir, “11 yaşındaki Rabia Naz geçen yıl şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Evinin önünde cansız bedeni bulundu. Rabia Naz’ın intihar ettiğini ileri sürdüler. Ölümün üzerini kapatmaya çalıştılar” dedi.

Hiçbir iddia araştırılmıyor

Rabia Naz’ın aramızdan ayrılışının birinci yılının dolduğunu belirten Özdemir, “Düşünün koskoca bir yıl boyunca hiçbir şüphelinin üzerine gidilmedi. Adli Tıp Raporu; ölümün yüksekten düşme değil ‘bedensel travma’ sonucu gerçekleştiğini ispatlıyor. Ancak Rabia Naz’a çarpan arabanın kime ait oldttuğu araştırılmıyor. Baba Şaban Vatan; bir adli tıp uzmanı, polis, savcı gibi çocuğunun ölümünü araştırıyor. Delil toplamaya çalışıyor ama Rabia Naz’a çarpan arabanın sahibi bir türlü araştırılmıyor. Eski AKP’li belediye başkanının yeğeni, Rabia Naz’a arabayla çarparak öldürmesi konumunda şüpheli durumunda. Ancak hiçbir iddia araştırılmıyor. Dava adaletten kaçırılıyor” dedi.

Bu davanın peşini bırakmayacağız

Özdemir, “Rabia Naz’ın ölümündeki bu karanlık yetmezmiş gibi baba Vatan Şaban şikayet üzerine gözaltına alınıyor. Akıl sağlığının yerinde olmadığına karar veriliyor. Aileyi susturmak için jet hızıyla işleyen mekanizmalar, Rabia Naz’ın ölümünün aydınlatılması için asla işlemiyor. Bugün Türkiye’nin birçok meydanında Rabia Naz için adalet istiyoruz. O koltuklarda oturup bu ölümün üzerini örtmeye çalışanlar iyi dinlesin. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Kadın Meclisi olarak Rabia Naz’a adalet sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde Vatan ailesinin de yanındayız. Bu mücadelede asla yürümeyecekler” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN