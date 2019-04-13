Dün 21:15 TSİ - Spor

Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 1

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz (26), Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan (solda) ile mücadele etti.