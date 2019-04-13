Başakşehir’in Boşnak yıldızı Edin Visca, asistlerine Beşiktaş maçında da devam etti. Müsabakanın 35. dakikasında Robinho’nun attığı golde pası veren isim olan Visca, bu sezonki 13. asistini yaptı. Bu sezon ligde 28 müsabakada görev alan 29 yaşındaki futbolcu, 11 gol, 13 asistle mücadele ediyor. Visca yaptığı 13 asistle bu alanda ligde zirvede bulunuyor.
Dün 21:18 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 21:19 TSİ
Visca 13. asistini yaptı
Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Edin Visca, Beşiktaş maçında yaptığı asistle bu sezonki 13. gol pası vermiş oldu. Visca 13 asistle bu alanda ligde zirvede yer alıyor.
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