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Burak Yılmaz durdurulamıyor

Medipol Başakşehir karşısında 52. dakikada ağları havalandırarak Beşiktaş’ı öne geçiren Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 10. maçında 8. golüne imza attı. Burak 1 de asist yaptı.

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Beşiktaş’ın devre arasında Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, forma giydiği 10 maçta 8 gol atarak kısa sürede siyah-beyazlı takımın en golcü ismi oldu. Medipol Başakşehir karşılaşmasının 52. dakikasında Gökhan Gönül’ün ortasında çok sert bir vuruş yaparak takımını öne geçiren golcü oyuncu, siyah-beyazlı forma altında sahaya çıktığı 10. maçında 8. golünü kaydetti. Ligin ilk yarısında Trabzonspor formasıyla da ağları 5 kez havalandıran Burak, gol sayısını 13’e çıkardı.

1 de asist yaptı

Sezonun ikinci yarısında Akhisarspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarında forma giyen ancak gol atamayan Burak Yılmaz, Antalyaspor deplasmanında ise cezası nedeniyle takımını yalnız bırakmıştı. Bursaspor mücadelesinde 2 gol atarak siyah-beyazlı formayla siftah yapan tecrübeli golcü, Fenerbahçe maçında da 2 kez ağları sarsmayı başarmıştı. İç sahada oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde frikikten golü bulan Burak Yılmaz, bu maçta Adem Ljajic’in golünün de asistini yapan isim oldu. Milli maçlardan önce oynanan son lig maçında iç sahada Göztepe ağlarını havalandıran Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor mücadelesinde de gol atmayı başardı. Burak, Rizespor karşılaşmasında attığı golle, bu sezon Beşiktaş formasıyla ilk kez bir deplasman maçında gol atmış oldu. 10 maçta filelere gönderdiği 8 golle Beşiktaş’ın en golcü ismi olan Burak Yılmaz’ı 7 golle Adem Ljajic takip etti. Ljajic aynı zamanda bu sezon 8 de asist yaptı.

Dün 21:19 TSİ İHA İstanbul- Spor

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