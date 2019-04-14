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Bedensel engelli Neşe, yangında can verdi

Kandıra ilçesindeki yangında bedensel engelli bir kişi yaşamını yitirdi.

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Kocaeli'de ev yangını mask
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Kandıra ilçesinde bir evde çıkan yangında bedensel engelli bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde Remzi Kıcı'ya ait evden alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, Remzi Kıcı'nın evde tek başına olan bedensel engelli kızı Neşe Kıcı'yı (32) yaralı olarak Kandıra Devlet Hastanesine kaldırdı. Kıcı kurtarılamadı. Evin oturma odasında bulunan televizyonun devrildiği, yangının bu nedenle çıkmış olabileceği ifade edildi.

Bugün 07:37 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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