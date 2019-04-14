Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon, teknik direktör Bruno Genesio'nun sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Dün deplasmanda Nantes'a 2-1 yenilip bu sezon ligdeki 8. mağlubiyetini alan Olympique Lyon'da, 2015'in Aralık ayında başlayan Genesio dönemi bitiyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Jean-Michel Aulas ile görüşen 52 yaşındaki Fransız teknik direktör, sezon sonunda görevden ayrılmaya karar verdi.
Bugün 07:37 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 07:38 TSİ
Lyon'da Genesio dönemi bitiyor
Olympique Lyon, teknik direktör Bruno Genesio'nun sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz