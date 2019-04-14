CHP’den Büyükçekmece açıklaması!

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve CHP PM üyesi Bülent Tezcan, Büyükçekmece’de yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Son 5 gün içerisinde ilçede yaşayan vatandaşların tedirgin edildiğini ifade eden Akgün, “Bu 5 gün içerisinde binlerce Büyükçekmecelinin kapısı çalındı, halk tedirgin edildi. Sayın Mevlüt Uysal iktidarın da gücünü kullanarak halkın huzurunu bozmaktadır. Kazanan belli kaybeden belli, halka saygı duyulacak. 2007’den bu tarafa gelenlerin gidenlerin hesaplarını yapmaya kalkmışlar. Bunların gerçekle hiçbir ilgisi olamaz. Büyükçekmece’de seçimleri etkileyecek, iftiraya dönük herhangi bir seçmen artışı söz konusu değildir. Hayali oranlar veriyorlar. Vatandaşlarımız huzurlu olsun bu ülkede demokrasi vardır. YSK’ye güvenimiz tamdır” dedi.

“SEÇİMLE GİTMEYİ HAZMEDEMİYORLAR”

Akgün’ün ardından konuşan CHP PM Üyesi Bülent Tezcan ise, “13 gün geçti halen İstanbul seçimlerini tartıştırıyorlar. Herkes merak ediyor. Ne yapılmak isteniyor. İstanbul’da yapılmak istenen şey şu; seçimi kaybeden iktidar bloğu şapkadan tavşan çıkarmanın peşinde. Bütün dertleri bu. Seçimle gitmeyi hazmedemiyorlar. Şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de Maltepe ve Büyükçekmece’den yola çıkarak, ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) teslim etmemenin bir yolunu bulabilir miyiz?’ hesabındalar. Ama Büyükçekmece ve Maltepe’den tavşan çıkmaz. Bu iş bitti sandık bağlandı, inşallah mazbatalarımızı da alacağız. Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı’dır. Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkanı’dır, Ali Kılıç ise Maltepe Belediye Başkanı’dır” diye konuştu.

“YSK BU TUZAĞA DÜŞMEZ, DÜŞMEMELİDİR”

Seçmen kütüğünde usulsüzlük yapıldığı iddialar üzerine de konuşan Tezcan, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu tuzağa, düşmez, düşmemelidir. Çünkü YSK’nın daha önce verdiği karar var. Diyor ki, ‘kütükler bir kere kesinleştikten sonra, seçim bittiğinde bir daha o kütüğü tartışmam’. Çok net. Bu kütükler 4 Ocak’ta çıktı. İtirazlar da yapıldı ve kütükler 31 Ocak tarihinde kesinleşti. ‘O tarihten sonra seçmen kütüğü üzerinde bir işlem yapamazsın diyor’ YSK” dedi.

“15 BİN OY FARKINI KAPATAMIYORLAR”

Tezcan son olarak, “Şimdi Maltepe’de sayımı geciktirmeye çalışıyorlar. Sayılan her sandıkta sonuç değişmiyor. 15 bin farkı kapatamıyorlar. Kapatmaları da mümkün değil. En son dün akşam hakim, YSK’nın talimatı doğrultusunda yeni masalar kuruyor. Sayımı hızlandırmak için, AK Parti İlçe Başkanı, MHP İlçe Başkanı yanlarına aldıkları partililerle sayım yapılan yeri basıp kavga çıkarıyorlar. Heyetin çalışmasını engelliyorlar. Bunu ben uydurmuyorum. İlçe Seçim Kurulu hakimlerinin tuttuğu resmi tutanaklarda var bu” şeklinde konuştu.