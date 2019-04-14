Hami Projesi kapsamında Bilinçli Anne Baba semineri verildi

Atılım Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen Bilinçli Anne Baba seminerine konuşmacı olarak Bilgi Köprüsü Psikoloğu Tanem Bircan katıldı.

YOĞUN KATILIM

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen resmi ve özel okulların etkileşimini arttırmayı amaçlayan eğitim öğretimde öğrencilerin akademik başarı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesini sağlayan Hami Projesi kapsamındaki seminere yoğun bir veli katılımı gözlendi. Ebeveynler çocuklarıyla iletişim konusunda doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgilendirildi. Tanem Bircan Duygularımız konusunu ele alarak başlayan konuşmasında ebeveynlerin sıklıkla içinde bulunduğu Aile içi Kaygı döngüsü nü ele aldı. Bircan çocukların duygularını tanıması ve ifade etmesinde en büyük rolün ebeveynlere düştüğünü belirtti.

MÜKEMMELLİYETÇİ EBEVEYN TUTUMU

Aile ve çocuk iletişiminin önemini vurgulayan Psikolog Tanem Bircan Mükemmelliyetçi ebeveyn tutumuna değindi. Bu tutumun çocukları robot gibi yetiştirdiğine dikkat çekip Onlara mutsuz olabilirsin ama mükemmel ol mesajı verildiğini söyledi.. Yeni Nesil Bakıcı: Teknoloji Ailede Çocuk Egemenliği ve Çocuğa sorumluluk bilinci kazandırma konuları da yine seminerde ele alındı. İlgiyle takip edildi.

KORKMAZ KUTLADI

Programa Bilgi Köprüsü Genel Koordinatörü Beyhan Gürsoy Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu Müdürü Fikret Bilgin Kaya İlkadım Anaokulu Müdürü Melike Ayhan Şimşek ile İlkadım Anaokulu Müdür Yardımcısı Zeynep Taşdemir ve öğretmenler de katıldı. Program her iki okul arasında toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı. Psikolog Tanem Bircana plaket ve çiçek yağarken Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz da ayrıca teşekkür etti başarılı programın hazırlığında emeği geçenleri kutladı.