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Başkan Büyükakın, ilk nikahını kıydı

Başkan Büyükakın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk nikahını kıydı. Büyükakın Kadıköy Nikah Salonunda gerçekleşen nikahta çiftlere aile büyüklerinin önemini hatırlattı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın İzmit Kadıköy Düğün Salonunda gerçekleşen Zeynep Çalık ve Mücahit Nusret Yağız çiftlerinin düğünlerine katılarak ilk nikahını kıydı. Törenin ardından bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın çiftlere ailelerini ve büyüklerini unutmayın hatırlatması yaparak Çünkü büyükler ailenin bereketidir. Her daim ilginizi sevginizi ve saygınızı onlardan eksik etmemenizi tavsiye ediyorum. Sizlerin de bereketli bir ömür geçirmenizi diliyorum dedi. Dünya evine giren çiftlere evlilik cüzdanlarını takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın çiftlerin bu mutlu günlerine tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

ÇİFTLERİN MUTLULUĞUNU GÖRMEK BİZİ DE MUTLU ETTİ

Evliliğin insan hayatındaki önemine ve güzelliğine nikah töreninde değinen Başkan Büyükakın ç

iftlerin ailelerini de tebrik etti. Nikah töreni sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kıydığı ilk nikah için duygularını da ifade eden Büyükakın Yuva kuran ve güzel bir yolculuğa çıkan çiftlerin mutluluğunu görmek şahsımı da son derece mutlu etti. Onların bu özel gününde yanlarında olmak sevgilerine ve bereketli yolculuklarına şahitlik etmek güzel hatıralarıma bir yenisinin eklenmesine neden oldu diyerek sözlerin tamamladı.

KAHRAMAN VE YEŞİLDAL ÇİFTLERİNİN NİKAHINI DA KIYDI

Başkan Büyükakın Antikkapı Düğün Salonunda günün diğer bir düğün töreni olan Tevhide Kahraman ve Fatih Yeşildal çiftlerinin nikahını da kıydı. Burada da çiftlere ve ailelere tebriklerini ileten Başkan Büyükakın günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi. Çiftlerin nikah şahitliklerini AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sadettin Hülagü AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal İl Müftüsü Yusuf Doğan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman üstlendi.

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