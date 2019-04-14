Deniz sezonunun açılacağı tarih belli oldu

2019 YILI DENIZ SEZONU 15 HAZIRANDA AÇILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi KOSKEM 2019 yılı deniz sezonu cankurtaranlık projesinin ilk toplantısını yaptı. 15 Haziran 2019 tarihinde yeni sezonun açılacağı kararı bağlanan toplantıda her yıl olduğu gibi bu yılda haftanın yedi günü Marmara denizinde ve Karadenizde cankurtaran hizmetlerinin verileceği dile getirildi. Toplantıya katılan kurum gönüllü itfaiyeci ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ayrıca yeni sezonda yapılacak çalışmalar hakkında istek görüş ve önerileri de değerlendirildi.

HAFTANIN 7 GÜNÜ VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

Büyükşehir Belediyesi yaz sezonunda vatandaşlarının sahil kenarlarında güneşin ve denizin keyfini doya doya yaşayabilmesi için mavi bayraklı plajları bir bir hayata geçirdi. Mavi bayraklı plajların temizliğine de önem veren Büyükşehirin en önemli konu başlığı ise vatandaşların güvenliği oldu. Bu kapsamda her sene düzenlenen cankurtaranlık projesi toplantıların bu seneki ayağı da geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Toplantıya İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara AFKOM Şube Müdürü Ömer İslamoğlu Gönüllü İtfaiyeci temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.

15 HAZİRANDA BAŞLAYACAK SEZON 15 EYLÜLDE BİTECEK

Toplantıda 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10.00da yeni sezonun başlayacağı dile getirilirken 15 Eylül 2019 günü saat 18.00de sona ereceği kararı alındı. Toplantıda yeni sezonla birlikte başlayacak cankurtaranlık hizmeti de konuşuldu. Her sene olduğu gibi bu sene de sezon boyunca Marmara denizinde Karamürsel Altınkemer Darıca Bayramoğlu halk plajları ile Karadenizde Kandıra Bağırganlı Seyrek Sarısu Kerpe Kumcağız ve Cebeci halk plajlarında 8 sahil bölgesinde haftanın yedi günü cankurtaranlık hizmeti verileceği karara bağlandı.

CANKURATANLARA HAVUZLARDA SIKI EĞİTİM

Toplantıda Kurum gönüllü itfaiyeciler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının hangi bölgelerde görev alacağı ve katılımcı sayılarının belirlenmesi konusu da görüşüldü. Sezonda görev alacak cankurtaranlar ilk olarak hazırlıklara havuz çalışmalarıyla başlayacak. Cankurtaranlar boğulma vakalarında iyi performans sergilemeleri için sıkı eğitimden geçirilecek. Cankurtaranlar İzmit Gebze ve Karamürselde bulunan yüzme havuzlarında kondisyon ve kurtarma tekniklerini öğrenecek eğitim sonunda cankurtaran belgelerini alacaklar.