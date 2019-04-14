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İstanbul'daki oy sayımında son durum

İstanbul'u CHP'ye kaybeden AKP'nin talebi üzerine Maltepe'de 1089 sandığın yaklaşık 800'ü sayıldı. Normal koşullarda 'olağanüstü itiraz' bugün saat 17.00'de sona eriyor ancak İstanbul'da oy sayımı henüz bitmiş değil.

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Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'daki seçim sonuçlarının kesinleşmesini bekliyor ve tek sayım yapılan ilçe Maltepe. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde devam eden sayım işlemine geçtiğimiz akşam saatlerinde AKP ve MHP’lilerin tutumu yüzünden ara verilmişti.

Daha sonra yeniden başlanan oy sayım işlemi halen devam ediyor. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda Ekrem İmamoğlu’nun da pazartesi günü mazbatasını alması bekleniyor.

CHP’li eski vekil Barış Yarkadaş, Maltepe’deki oy sayımına ilişkin son durumu Twitter hesabından paylaştı.

Barış Yarkadaş’ın paylaşımı şöyle:

“Saat 09.09…

Maltepe’deki 1089 sandığın yaklaşık 800’ü sayıldı.

Sandık Sayım Kurulu görevlileri olağanüstü bir çaba gösteriyor.

Geriye kalan 300’e yakın sandığın sayımının bu gece geç saatlerde de olsa bitmesi bekleniyor.

OLAYLARIN ARDINDAN BAZI ÖNLEMLER ALINDI

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde önceki gün yaşanan arbedenin ardından YSK Maltepe İlçe Temsilciliği olayı tutanak altına almış ve bina için bazı güvenlik önlemlerinin alınmasına hükmetmişti.

Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Süleyman Bayer, 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bahar Efe ve Müdür Vekili Emel Kaplan’ın imzası bulunan tutanakta; Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde bulunan Galeri A salonuna terminallerde sayım esnasında gruplara gözlemci sıfatıyla siyasi partiler tarafından bildirilen kişiler ve 2’şer milletvekililenin dışında başka hiçbir kimsenin alınmaması kararlaştırılmıştı. Kararda ayrıca; “Salon girişinde bulunan boş camlı alan önünde çay servisi yapılmasın” ifadelerine yer verilmişti.

İŞTE O TUTANAK

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Tutanakta şu ifadelede yer verildi; “Görevli personelle, gözlemci olarak siyasi partilerin görevlendirdiği gözlemciler sayım esnasında, sayım işleminin hızlandırılması için başkanlıkça alınan karar doğrultusunda sayım gruplarının çoğaltılması istendi. Bu sırada Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanları bağırarak ve beraberlerindeki çok sayıda kişilerle birlikte sayım işleminin yapıldığı salona girip çalışma ortamını engellemeleri, sayım için görevlendirdikleri parti gözlemcilerini geri çağırarak dışarı çıkartmaları, kargaşa ve kavga ortamı yaratmaları nedeniyle YSK’nın kararları doğrultusunda yeniden sayım işlemine 13/04/2019 tarih ve saat 08:30’a kadar ara verildiği, bu olaylar göz önüne alınarak, bundan sonraki çalışmaların selameti açısından;

1)Yeniden sayım işlemi yapılan Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde bulunan Galeri A salonuna terminallerde sayım esnasında gruplara gözlemci sıfatıyla siyasi partiler tarafından bildirilen kişiler ve sadece siyasi partilerin 2’şer kişi milletvekili dışında başka hiçbir kimsenin alınmamasına,

2)Salon girişinde bulunan boş camlı alan önüne her siyasi partiden en fazla 3 kişinin bulundurulmasına ve bu alana çay kavhe ve yiyecek içecek teşkilatının kurulmamasına,

3) Kararın gereğinin yapılması için Maltepe Kaymakamlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, siyasi partilere gönderilmesine karar verildi”

YSK MUAMMASI

YSK’nın verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre normal koşullarda olağanüstü itiraz 14 Nisan Pazar saat 17.00’de yani bugün sona eriyor ancak İstanbul’da oy sayımı henüz bitmiş değil. Bazı hukukçular olağanüstü itiraz süresinin uzatılamayacağını belirtirken bazı hukukçular ise başvuru süresinin uzadığını belirtiyor. YSK takvimindeki muammanın ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

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