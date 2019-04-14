O sınav için tarih belli oldu



Başvurular, "http://www.kgk.gov.tr" adresinde yer alan başvuru formu doldurularak gerçekleştirilecek, posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek.

Sınav müracaatları tetkik edildikten sonra katılmaya hak kazananlarla sınav yerleri ve saatleri, sınav tarihinden en az 15 gün önce kurumun internet sitesinden duyurulacak.



Bağımsız denetçilik sınavı 23 Haziran'da Ankara ve İstanbul'da yapılacak.