Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:23 TSİ- Gündem G: Bugün 10:43 TSİ

Alo 183’e ilginç aramalar şaşırttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Alo 183 Sosyal Destek Hattı’na yılda ortalama 340 bin çağrı geliyor. Bu çağrıların tamamını değerlendiren bakanlığa çok ilginç aramalar da yapıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Bakanlık birimlerinden edinilen bilgiye göre, S.B., Alo 183’ü arayarak engelli olduğunu, kişisel bakımını yapamadığını belirtti. Anlık olarak çok susadığını yardım edecek kimsesi olmadığını, yattığı yerden kalkamadığını söyleyerek yardım istedi. Kişinin evine polis yönlendirildi ve bir süngerde uzanarak yaşamını sürdürdüğü, lavabo ihtiyacını bile karşılayamadığı belirlendi. Yapılan değerlendirmeler S.B. huzurevine yerleştirildi.

‘SOBA ÇOK YANIYOR, KISAMIYORUM’

Engelli olduğunu ve ailesinin evde olmadığını belirten M.U., evde sobanın çok yandığını kısılması gerektiğini ancak engel durumundan dolayı kısamadığını, telefonda kontörü olmadığından yakınlarına ulaşamadığını aktardı. Yakınına ulaşıp durumu aktararak kendisine destek olunmasını talep etti. Kişinin isteği yerine getirilerek yakınlarının kendisine ulaşması sağlandı.

‘ANNEM KURSA İZİN VERMİYOR’

İngilizce gelişim kursuna gitmek istediğini ancak annesini ikna edemediğini belirten E.A., “Annem göndermiyor, onu ikna etmek için nasıl bir yol izlemem gerekir” diyerek yardım istedi. Eğitim isteyen çocuk için hemen meslek uzmanlarıyla irtibat kuruldu. Yaşadığı ilde annesiyle kendisine, rehberlik ve psikolojik hizmet verildi. Bakanlığın desteği ile anlaşmazlık çözüldükten sonra genç öğrenci kursa kaydedildi. Kaynak: Hürriyet

Bugün 10:23 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
O mahallelere saatlerce elektrik verilemeyecek mask
O mahallelere saatlerce elektrik verilemeyecek
Göreve seçilen muhtarın ilk icraatı alkış aldı mask
Göreve seçilen muhtarın ilk icraatı alkış aldı
İstanbul'daki oy sayımında son durum mask
İstanbul'daki oy sayımında son durum
Deniz sezonunun açılacağı tarih belli oldu mask
Deniz sezonunun açılacağı tarih belli oldu
Meteoroloji uyardı! Dışarıya çıkacaklar dikkat mask
Meteoroloji uyardı! Dışarıya çıkacaklar dikkat
Sivaslılarda başkan değişiyor mask
Sivaslılarda başkan değişiyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Muhtar geri vites yaptı! mask
Muhtar geri vites yaptı!
Kandıra Belediye Başkan Yardımcılığına İzmit’ten atama mask
Kandıra Belediye Başkan Yardımcılığına İzmit’ten atama
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Hürriyet'e kötü haber! Mazbatasını... mask
Hürriyet'e kötü haber! Mazbatasını...
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü! mask
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü!

GALERİ

Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
Aç kalan ayı ineğe saldırdı! mask
Aç kalan ayı ineğe saldırdı!
Araç alev topuna döndü! mask
Araç alev topuna döndü!
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak! mask
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak!
Ucuz soğan-patates izdihamı! mask
Ucuz soğan-patates izdihamı!
Kazana düşen işçi öldü! mask
Kazana düşen işçi öldü!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL