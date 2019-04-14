Alo 183’e ilginç aramalar şaşırttı

Bakanlık birimlerinden edinilen bilgiye göre, S.B., Alo 183’ü arayarak engelli olduğunu, kişisel bakımını yapamadığını belirtti. Anlık olarak çok susadığını yardım edecek kimsesi olmadığını, yattığı yerden kalkamadığını söyleyerek yardım istedi. Kişinin evine polis yönlendirildi ve bir süngerde uzanarak yaşamını sürdürdüğü, lavabo ihtiyacını bile karşılayamadığı belirlendi. Yapılan değerlendirmeler S.B. huzurevine yerleştirildi.

‘SOBA ÇOK YANIYOR, KISAMIYORUM’

Engelli olduğunu ve ailesinin evde olmadığını belirten M.U., evde sobanın çok yandığını kısılması gerektiğini ancak engel durumundan dolayı kısamadığını, telefonda kontörü olmadığından yakınlarına ulaşamadığını aktardı. Yakınına ulaşıp durumu aktararak kendisine destek olunmasını talep etti. Kişinin isteği yerine getirilerek yakınlarının kendisine ulaşması sağlandı.

‘ANNEM KURSA İZİN VERMİYOR’

İngilizce gelişim kursuna gitmek istediğini ancak annesini ikna edemediğini belirten E.A., “Annem göndermiyor, onu ikna etmek için nasıl bir yol izlemem gerekir” diyerek yardım istedi. Eğitim isteyen çocuk için hemen meslek uzmanlarıyla irtibat kuruldu. Yaşadığı ilde annesiyle kendisine, rehberlik ve psikolojik hizmet verildi. Bakanlığın desteği ile anlaşmazlık çözüldükten sonra genç öğrenci kursa kaydedildi. Kaynak: Hürriyet