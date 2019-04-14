Erdoğan, tepeden tırnağa değişim mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AKP MKYK’da, seçim sonuçları değerlendirilirken, birçok ilin kaybedilmesinde muhtarlık seçimi nedeniyle yüz binlerce seçmenin taşınmasının da etkili olduğu belirtildi. Toplantıda, muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçiminden ayrılması için düzenleme yapılması eğilimi ortaya çıktı. İstanbul’dan Anadolu’ya 300 bin seçmenin gittiği vurgulanırken, muhtarlık seçiminin belediye başkanlığı seçiminden 6 ay önce yapılabileceği önerisi getirildi. Parti yönetimi ve teşkilatlar için “tepeden tırnağa değişim” mesajı veren Erdoğan, “Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım” dedi. Erdoğan, İstanbul’daki durumla ilgili YSK’nın kararı konusunda “Her türlü olasılığa hazır olalım” dedi.

Tüm olumsuzluklara karşın Cumhur İttifakı’nın yüzde 52’nin üzerinde bir oyu olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bunun çok büyük bir oran olduğunu, korunması durumunda 2023 seçimlerinde de hükümeti kendilerinin kazanacağını söyledi.

"BİZ DE BUNUN YANINDA OLURUZ"

Partinin kaybettiği illerde belediye meclislerinin büyük bölümünde çoğunluğun kendilerinde olduğunu anlatan Erdoğan, buralarda yıkıcı değil yapıcı muhalefet politikası güdeceklerini belirterek, “Buralarda kamu yararı, vatandaş hakkı olan, vatandaşın lehine olan işlerde hangi siyasi parti olursa olsun destekleyeceğiz. Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, vatandaşın yararına ne varsa biz de bunun yanında oluruz” görüşünü dile getirdi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, bazı üyelerin, muhtarlık seçimleri nedeniyle iller arasında çok fazla nakiller olduğu, İstanbul’dan Anadolu’ya 300 bin seçmenin taşındığı yönünde bilgi vermeleri üzerine “muhtarlık seçimleriyle belediye başkanlığı seçimlerinin ayrılması” önerisi gündeme geldi. Bazı üyeler, muhtarlık seçiminin yerel seçimlerden 6 ay önce yapılması önerisinde bulunurken, “Eğer ayrı tarihlerde yapılırsa seçmenin taşınmasının önüne geçilecektir” değerlendirmesi yapıldı.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIM"