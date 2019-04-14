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Erdoğan, tepeden tırnağa değişim mesajı verdi

Erdoğan, partide tepeden tırnağa değişim mesajı verdi. Seçmen taşınmasının engellenmesi için muhtarlık seçimlerinin ayrılması gündeme geldi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AKP MKYK’da, seçim sonuçları değerlendirilirken, birçok ilin kaybedilmesinde muhtarlık seçimi nedeniyle yüz binlerce seçmenin taşınmasının da etkili olduğu belirtildi. Toplantıda, muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçiminden ayrılması için düzenleme yapılması eğilimi ortaya çıktı. İstanbul’dan Anadolu’ya 300 bin seçmenin gittiği vurgulanırken, muhtarlık seçiminin belediye başkanlığı seçiminden 6 ay önce yapılabileceği önerisi getirildi. Parti yönetimi ve teşkilatlar için “tepeden tırnağa değişim” mesajı veren Erdoğan, “Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım” dedi. Erdoğan, İstanbul’daki durumla ilgili YSK’nın kararı konusunda “Her türlü olasılığa hazır olalım” dedi.

Tüm olumsuzluklara karşın Cumhur İttifakı’nın yüzde 52’nin üzerinde bir oyu olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bunun çok büyük bir oran olduğunu, korunması durumunda 2023 seçimlerinde de hükümeti kendilerinin kazanacağını söyledi. 

"BİZ DE BUNUN YANINDA OLURUZ"

Partinin kaybettiği illerde belediye meclislerinin büyük bölümünde çoğunluğun kendilerinde olduğunu anlatan Erdoğan, buralarda yıkıcı değil yapıcı muhalefet politikası güdeceklerini belirterek, “Buralarda kamu yararı, vatandaş hakkı olan, vatandaşın lehine olan işlerde hangi siyasi parti olursa olsun destekleyeceğiz. Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, vatandaşın yararına ne varsa biz de bunun yanında oluruz” görüşünü dile getirdi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, bazı üyelerin, muhtarlık seçimleri nedeniyle iller arasında çok fazla nakiller olduğu, İstanbul’dan Anadolu’ya 300 bin seçmenin taşındığı yönünde bilgi vermeleri üzerine “muhtarlık seçimleriyle belediye başkanlığı seçimlerinin ayrılması” önerisi gündeme geldi. Bazı üyeler, muhtarlık seçiminin yerel seçimlerden 6 ay önce yapılması önerisinde bulunurken, “Eğer ayrı tarihlerde yapılırsa seçmenin taşınmasının önüne geçilecektir” değerlendirmesi yapıldı.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIM"

Erdoğan, İstanbul seçimine yönelik tartışmalarla ilgili olarak, “Sonuç ne olursa olsun biz YSK ne karar verirse bunu kabul edeceğiz. Her türlü olasılığa hazır olmamız gerekiyor” dedi. Parti içindeki muhalifleri sert bir dille eleştiren Erdoğan, “Trenin içinde olup ya da görünüp partiye muhalefet etmek ihanettir” diye konuştu. Partide değişim olacağının net mesajlarını veren Erdoğan, “Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım, tepeden tırnağa değişim olacak. Ama bunu gazete köşelerinde yazanlarla, troller istedi diye değil vatandaşın mesajı doğrultusunda gerçekleştireceğiz” dedi.

Bazı üyelerin gençler ve entelektüeller başta olmak üzere bazı gruplara ulaşılamadığı eleştirisi üzerine Erdoğan, yeni seçmenlere ulaşma konusunda daha detaylı çalışma yapılması, kucaklayıcı ve kuşatıcı adımlar atılması gerektiğini söyledi. Bazı kurul üyeleri, Erdoğan’ın bu sözlerini “2002 politikalarına dönüş” olarak yorumladı.

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Yorumlar

(3)
03

Cafer Güneş - Değişim tepeden başlarsa verimli olur.

Yanıtla . 1Beğen 14 Nisan 12:56
01

Mert Yılmaz - Sn. Cumhur başkanımiz haklı sağlam bir neşter vurulması gerek partiye menfatciler ihaleciciler yöneticilerle el ele koyun koyuna pasta peşindeler.

Yanıtla . 4Beğen 14 Nisan 11:11
02

Demir1977 - @Mert Yılmaz 01 nolu yoruma cevabı: İyide kardesim sn cumhurbaskanida ayni seyi yapiyor zaten cocuklarina bir bak istersen 15 16 senede nerden nereye

Yanıtla . 3Beğen 14 Nisan 11:58
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