Saadet Partisi Genel Merkezi’ni haczettirerek genel merkez binasını alan Rahmetli Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, son günlerin en çok tartışılan ismi oldu. Erbakan, bugün Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Teşkilatı kongresi için saat 15.00’te İzmit Atatürk Spor Salonu’na gelecek. Mevcut başkan Mehmet Aras, kongrede tek aday olacak.
Bugün 10:56 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:20 TSİ
Erbakan bugün İzmit'te
Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bugün İzmit’e geliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz