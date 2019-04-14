Erbakan bugün İzmit'te

Saadet Partisi Genel Merkezi’ni haczettirerek genel merkez binasını alan Rahmetli Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, son günlerin en çok tartışılan ismi oldu. Erbakan, bugün Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Teşkilatı kongresi için saat 15.00’te İzmit Atatürk Spor Salonu’na gelecek. Mevcut başkan Mehmet Aras, kongrede tek aday olacak.