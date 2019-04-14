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Karamürsel efsanesi geri döndü: 4-1…

Efsane Karamürselspor, İhsaniyespor’u4-1 mağlup etti ve adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdırdı

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GOLLER İLK YARIDA

Geçen sezon 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselen ve bu sezon A Grubu’nu şampiyon tamamlayarak Play-Off Ligi’nde mücadele etme hakkı elde eden Karamürselspor, son haftada birçok futbolcusundan yoksun maça çıkan İhsaniyespor ile Karamürsel İlçe Stadı’nda karşı karşıya geldi. Bölgesel Amatör Lig’e çıkması için 1 puanın yeterli olduğu Karamürselspor maçı ilk yarıda Enes Metin’in 2, Enes Dışpınar ve Bilal’in 1’er golü ile 4-1 kazandı adını BAL’a yazdırdı.

ENES METİN ŞOV!

Maçın başından beri üstün bir futbol ortaya koyan Sarı Lacivertli ekipte 19’da Enes Metin topla ceza sahasına sokuldu ve sağına çektiği topu tam sağ köşeden ağlara bıraktı. (1-0) Golden 6 dakika sonra, Karamürsel ekibi ceza sahası ön çizgisinin yarım metre kadar dışından serbest vuruş kazandı. İlk golün sahibi Enes Metin, topu barajından üzerinden geçirdi ve sağ köşeye bıraktı. (2-0)

İHSANİYE’NİN TEK GOLÜ SEMİH’TEN

34’te başarılı orta saha oyuncusu Enes Dışpınar şık bir gole imza attı ve fark 3’e çıktı. 39’da sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topu önünde bulan Bilal Güvenaltın sol ayağı ile topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 4-0 sona erdi. İkinci yarıda, yedek futbolcu getirmeyen rakibinin üzerine gitmeyen Karamürsel, Semih’in ayağından gol yedi ve bu gol maçın skorunu tayin etti. (4-1) 

BAŞKAN YILDIRIM DA İZLEDİ

Yaklaşık 100’e yakın polisin görev yaptığı, stada giren taraftarların didik didik arandığı mücadeleyiKaramürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, Karamürsel İlçe Spor Müdürü Çetin Yıldız, Başkomiser Erman Günen, asrın güreşçisi Ahmet Taşçı, KASKF Başkanı Murat Aydın, STK başkan ve yöneticileri ile çok sayıda spor adamı izledi. Maç sonrası Karamürselli taraftarlarşampiyonluğu futbolcular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte doyasıya kutladı.

EFSANENİN DÖNÜŞÜ

1990’lı yıllarda Kocaeli’yi 3. Lig’de temsil eden Karamürselspor, bu heyecanı yaşamaya 1 adım daha yaklaştı. İhsaniye maçının ardından 2000 kadar taraftarının önünde şampiyonluk sevinci yaşayan Sarı Lacivertli ekibe kupası takdim edilirken,“İmparator” Teknik Adam Cem Baki de omuzlara alındı ve o da hak ettiği şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.Karamürsel ekibi bu yıl hem normal sezon, hem de Play-Off’ta ilk sırada yer alarak başarısını taçlandırdı. Ahmet AKAY

KARAMÜRSELSPOR: 4

İHSANİYESPOR: 1

STAT: Karamürsel

HAKEMLER: Metin Ataş***, Yusuf Öztürk***, Ramazan Yıldız***

KARAMÜRSELSPOR: Enes***, Berkay***, Cevdet*** (İbrahim**), Batuhan***, Ahmet Seyfi***, Gökhan***, Oğuzhan***, Enes Metin***, Enes Dışpınar*** (Yusuf**), Bilal***, Ali Rıza*** (Mert**)

İHSANİYESPOR: Berkan**, Salih** (Yusuf**), Yunus Emre**, Batuhan**, Enes**, Abdullah**, Serhat** (Emirhan**), Ahmet** (Tuncay**), Semih***, Emrah**, Hasan**

GOLLER: Enes Metin Dk.19-25,  Enes Dışpınar Dk.34, Bilal Dk.39 (Karamürsel), Semih Dk.75 (İhsaniye)

 

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