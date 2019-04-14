Meteoroloji uyardı! Dışarıya çıkacaklar dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzurum, Ardahan ve Adıyaman çevreleri ile Adana’nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

KOCAELİ'DE YAĞIŞLAR SÜRECEK Mİ?

Kocaeli'de gün boyu sağanak yağış sürecek. Sağanak yağış çarşamba gününe kadar devam edecek. Kocaeli yeni haftaya; çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ile beraber, ortalama 10 derece hava sıcaklığı ile girecek.