Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı

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Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi D-130 kara yolunda Yalova istikametinde seyreden Oğuz A'nın (64) kullandığı 34 EV 4425 plakalı otomobille Adem Y. (41) idaresindeki 35 DUF 82 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yan yatarken, otomobil yolun ortasındaki beton bariyerlere çarparak durabildi.

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Aynur A'yı, araçtan çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.