Büyükakın, sahaya inip projeleri inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Kabaoğlu Köyü TÜRGEV Vakıf Yurdu önünde yapım ihalesine çıkılan yaya üst geçit projesini, yapımı büyük ölçüde tamamlanan Kartepe Köseköy Kavşağı ve SEKA Park alanında yapılan Kocaeli Kongre Merkezi’nde inceleme gerçekleştirdi. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından göreve başlayan ve birimlerden gerekli sunumları almayı sürdüren Başkan Büyükakın, sahaya inerek de devam eden ve hayata geçirilecek projeleri yerinde denetlemeye başladı. İncelemeler sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Altyapıdan üstyapıya, trafikten toplu taşımaya, imardan, mimariye, çevreye, çocuktan kadına, engelliden yaşlıya, gençlikten spora, eğitimden kültüre, sanattan her alandaki hizmetlerimiz vatandaşlarımızın öneri ve katılımlarıyla hayata geçecek” dedi.

“HALKIMIZIN TALEP VE ÖNERİLERİNE CEVAP VERECEĞİZ”

İncelemelerine ilk olarak İzmit Kabaoğlu Köyü TÜRGEV Vakıf Yurdu önünde yapım ihalesine çıkılan yaya üst geçit projesinden başlayan Başkan Büyükakın, köy muhtarı ve vatandaşların katılımlarıyla yapılan istişareyle Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç, Ulaşım Daire Başkanı Tolga Cankaya ve Etüt ve Proje Daire Başkanı Mert Kanbur’dan proje hakkında detaylı bilgi aldı. Buradaki incelemede vatandaşların talepleri doğrultusunda Kabaoğlu Köyü giriş kavşağına sinyalizasyon sistemi kurulmasına, kavşaktaki araçların dönüşleri esnasında görüş problemine neden olan bitkilerin kaldırılmasına da karar verildi. İhalesi yapılan yaya üst geçidinin imalatının devam edildiği bilgisini de alan Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımızla istişarelerimizi yaparak, teknik arkadaşlarımızla halkımızın talep ve önerilerine cevap vereceğiz” açıklamasını yaptı.

KARTEPE KÖSEKÖY KAVŞAĞI’NDA İNCELEME YAPTI

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan Kartepe Köseköy Kavşağı projesini de yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, imalatı devan yan yollarla ilgili vatandaşların taleplerini de yerinde dinledi. Yan yollardan parsel erişimlerinin daha kolay sağlanması için revize edilen projenin uygulanması ve vatandaşlardan bu yolun yapılması için gerekli muvafakatnamelerin alınması ile parsel önlerindeki yolun 2 şerit olarak yapılabilmesi noktasında proje hazırlanması talimatını veren Başkan Büyükakın, daha sonra SEKA Park alanındaki Kocaeli Kongre Merkezi’nde inceleme gerçekleştirdi.

“ULUSLARARASI KONGRELERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Ihlamur’un eşlik ettiği incelemede Başkan Büyükakın, Kocaeli Kongre Merkezi’nin kentin çok önemli bir değer olduğunu ifade ederek, “Kocaeli Markası kültür ve sanatla parlayacak. İşte bu Kongre Merkezi de buna hizmet edecek. Şehrin değerlerine katkı sunacak, kültür ve sanat faaliyetlerine hizmet edecek Kongre merkezimiz, uluslararası kongrelere de ev sahipliği yapacak. Büyükşehir olarak şehrin paydaşlarıyla birlikte 365 gün etkinlik şehri vizyonunu ortaya koyacağız” diyerek sözlerini tamamladı.