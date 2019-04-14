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İlimtepe BAL’da: 4-0  

Süper Amatör Futbol Ligi BAL’a yükselme Play-Off grubu son hafta maçında, İlimtepe Futbol Kulübü ile Değirmenderespor, Körfez Esentepe Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlimtepe ekibi Beratcan’ın 2, Hüseyin ve Eren’in golleri ile rakibini 4-0 devirdi, adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdırdı

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DESTANSI BİR BAŞARI

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Süper Amatör Futbol Ligi’nde normal sezonda da B Grubu’nu şampiyon bitiren Körfez temsilcisi İlimtepe Futbol Kulübü, inanılmaz bir hikayeyi mutlu sonla bitirdi. Liglerin en genç takımı olan ve kadrosundaki futbolcuların hemen hemen tamamının üniversite öğrencisi olduğu İlimtepe, Süper Play-Off’un son maçında Değirmendere’yi 4-0 mağlup ederken, tarihi farkı da kaçırdı.

 

İLİMTEPE ÇOK ÜSTÜNDÜ

Maçın ilk düdüğünden itibaren oyun üstünlüğünü elinde bulunduran İlimtepe pozisyon bulmakta güçlük çekmedi. Ancak ilk atak Değirmendere’den geldi ve Tolunay’ın röveşatası az farkla auta çıktı. 24’de İlimtepe öne geçti. Muhammed’in pasında topla buluşan Hüseyin, Tümay’ın yanından topu ağlara gönderdi. İlk yarının son anlarında günün yıldızı Beratcan, sağ köşeye topu bıraktı ve İlimtepe soyunma odasına 2-0 önde girdi.

 

PERDEYİ EREN KONDUL KAPADI

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Değirmendere’nin teknik adamı Naci Keleş ikinci yarıya Gökhan Özkan ve Oğulcan ile başlasa da İlimtepe’nin geri adım atmaya niyeti yoktu. Baş döndüren bir pas trafiği olan Körfez ekibi 50’de Beratcan ile farkı 3’e çıkardı. Savunmada yapılan hatayı affetmeyen Berat, topu Tümay’dan kurtardı ve boş kaleye yuvarladı. Son gol bitime 10 dakika kala ligin en iyi sol kanat futbolcusu Eren Kondul’dan geldi. Muhammed’in pasında topu ağlara gönderen Eren maçın skorunu 4-0 olarak tayin etti.

 

DAMGA VURDULAR

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve tüm parti teşkilatlarının ilgiyle izlediği maçın ardından futbolcular kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarıyla BAL’ı kutladı. Çok düşük bir maliyetle yola çıkan, geçen sezon Süper Play-Off’u gören İlimtepe’nin yeni sezondan sadece 20 gün önce lige girememe tehlikesi vardı. Anlaşmaları çok geç yapan, antrenmanlara geç başlamasına rağmen çabuk toparlanan ve eziyetle geçen sezon sonunda elde edilen tarihi başarı, Körfez İlçe’ye ve Kocaeli futboluna damga vurdu. Erdem ÖVÜÇ

İLİMTEPE FK:4

DEĞİRMENDERE:0

 

STAT: Esentepe

HAKEMLER: Sabit Selvi***, Cem Özbay***, Cankut Gönenç

İLİMTEPE FK: Mehmet***, Fatih Berber***, Kubilay***, Sinan***, Kubilay***, Akın***(Dk. 62 Enes Malik**), Hüseyin***, Eren****, Beratcan**** (Dk. 84 Mustafa Yıldız*) Mustafa Kaya***, Muhammed*** (Dk. 86 Usame*)

DEĞİRMENDERESPOR: Tümay***, Oğuz Kaan*, Armağan*, Hakan*, Yunus Emre*,Volkan*, Tolunay**, İbrahim* (Dk. 46 Burak Oğulcan**), Kamil* (Gökhan Özkanlı*), İbrahim Gürel*, Rüstem*(Dk. 63 Aykut**)

SARI KARTLAR: Dk. 58 Sinan (İlimtepe)Dk. 26 Tolunay, Dk. 56 Yunus Emre, Dk. 67 Gökhan, Dk. 70 Hakan, Dk. 75 Volkan, Dk. 81 Armağan (Değirmendere)

GOLLER: Dk. 44 ve 50 Beratcan, Dk. 25 Hüseyin, Dk. 80 Eren (İlimtepe)

Bugün 12:07 TSİ - Spor

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