Ligin en güçlü takımlarından birisi olan Değirmendere’yi net bir skorla mağlup eden Körfez ekibinde kaptanlardan Berat Can Altınova attığı 2 golle yıldızlaşan isimdi. Berat Can maçın ardından örnek bir davranışa da imza attı ve üzgün olan Değirmenderesporlu futbolculardan Oğulcan’ı işte böyle teselli etti.
Bugün 12:11 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:13 TSİ
Beratcan'dan şık davranış
İlimtepe Futbol Kulübü, galibiyetin lazım olduğu maçta Değirmenderespor’u 4-0 mağlup etti ve adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdırdı.
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Bugün 12:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz