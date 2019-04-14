Beratcan'dan şık davranış  

Ligin en güçlü takımlarından birisi olan Değirmendere’yi net bir skorla mağlup eden Körfez ekibinde kaptanlardan Berat Can Altınova attığı 2 golle yıldızlaşan isimdi. Berat Can maçın ardından örnek bir davranışa da imza attı ve üzgün olan Değirmenderesporlu futbolculardan Oğulcan’ı işte böyle teselli etti.