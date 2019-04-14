Tümay da olmasa?

ELİNDEN GELENİ YAPTI
90 dakika boyunca inanılmaz bir tempo tutturan İlimtepe’de özellikle savunma arkasına atılan her pas tehlikeli pozisyona dönüştü. İlimtepe’nin ön taraftaki 3 süratli ismi Mustafa Kaya, Muhammed Tanrıverdi ve Eren Kondul toplamda 10’a yakın pozisyon buldu. Kaleci Tümay ise elinden gelenin en iyisini sahaya yansıtırken, mağlubiyete engel olamadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz