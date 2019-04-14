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Tümay da olmasa?

İlimtepe ile Değirmendere arasında oynanan Süper Play-Off10. hafta maçında Değirmenderespor’un kalecisi Tümay Yavuz, farkın daha da açılmasını önleyen isimdi. İlk dakikadan itibaren akın akın gelen rakibin ataklarını savuşturan, karşı karşıya 3 top çıkaran Tümay’ın yediği hiçbir golde hatası yoktu.