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İzmitli Periler galibiyetle veda etti! : 87-84

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilimizi temsil eden İzmit Belediyespor, sezonun son maçında, Atatürk Spor Salonu’nda konuk ettiği OGM Ormanspor’u uzatmada 87-84 mağlup ederek sezona galibiyet ile veda etti

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NEFES KESEN MAÇ…

Ekibimiz zorlu maça Melek Yusufoğlu, Latanya Chantela White, Melike Bakırcıoğlu, Marina Baş ve Gizem Yavuz ilk beşiyle başladı. İlk 10 dakikada karşılıklı sayılar vardı. Tan White’nin etkili olduğu ilk çeyreği İzmit 25-20 önde kapattı. İkinci çeyrekte hızlı hücumlardan üst üste sayılar veren İzmit Belediye, soyunma odasına 47-41 geride girdi. Üçüncü çeyrekte toparlanan İzmit Belediye, farkı 1’e indirdi ve son çeyreğe 61-60 geride başladı. Nefes kesen son 10 dakikada taraflar bir birine üstünlük sağlayamadı normal süre 79-79 berabere bitti.

MVP TAN WHITE 28 SAYI İLE OYNADI

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İzmit Belediyespor uzatmada White, Gizem ve Marina ile sayılar buldu ve nefes kesen maçı 87-84 kazanaraksezonu galibiyet ile tamamladı. Temsilcimizde Tan White 28, Gizem 19,AlexaHart 11, Marina 10 ve Melike de 8sayı ile oynadı. Konuk ekipte MarieRuzıckov 24 sayı attı. İzmit Belediye Başkanı Fatma KaplanHürriyet’in büyük bir heyecan içinde izlediği maçın ardından parkeye inen Hürriyet teknik ekibi ve sporcuları tek tek kutladı, sevinçlerine ortak oldu. Ahmet AKAY

İZMİT BELEDİYESPOR: 87

OGM ORMANSPOR: 84

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı**, Uygur Kurt**, Muhammed Murat Zafer**

İZMİT BELEDİYESPOR: Melek Yusufoğlu* (3), Latanya Chantela White**** (28), Melike Bakırcıoğlu** (8), Marina Baş*** (10), Gizem Yavuz**** (19), Ferda Yıldız** (6), Alexa Nicole Hart*** (11), Emel Sığırcı* (2)

OGM ORMANSPOR: Dila Aşkın** (6), Nilay Kartal Tepe*** (12), Naile Çırak** (6), MarieRuzıckova*** (24), Damla Gezgin** (9), RebekahJasmineGardner*** (13)Özge Kavurmacıoğlu*** (14)

1.PERİYOT: 25-20, 2.PERİYOT: 41-47, 3.PERİYOT: 60-61, NORMAL SÜRE: 79-79, SONUÇ: 87-84

Bugün 12:14 TSİ - Spor

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