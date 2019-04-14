Maç öncesi her iki takım kurmaylarına da çiçek takdim eden Hürriyet açıklamasında “Henüz mazbatayı almış değilim. Sportif anlamda da masaya yatırmamız gereken konular var. Hem futbolda hem de basketbolda zafer ile geçen bir hafta sonunu geride bıraktık. Böylesi duygu yoğunluklarına İzmit’imizin çok ihtiyacı var" dedi.
Bugün 12:17 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 12:51 TSİ
Hürriyet: Şu mazbatayı bir alayım, gerisi kolay
İzmit Belediye Başkanı seçilen ancak henüz mazbatasını alamayan Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye – Ormanspor basketbol maçının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Bugün 12:17 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz