Hürriyet: Şu mazbatayı bir alayım, gerisi kolay

Maç öncesi her iki takım kurmaylarına da çiçek takdim eden Hürriyet açıklamasında “Henüz mazbatayı almış değilim. Sportif anlamda da masaya yatırmamız gereken konular var. Hem futbolda hem de basketbolda zafer ile geçen bir hafta sonunu geride bıraktık. Böylesi duygu yoğunluklarına İzmit’imizin çok ihtiyacı var" dedi.