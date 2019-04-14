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İnşaattan demir çalan 6 kişi gözaltına alındı

Kartepe Eşme Mahallesinde bulunan bir inşaattan 2 ton demir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Kartepe Eşme Mahallesinde 27 ile 29 Mart 2019 tarihleri arasında A.Y isimli şahısa ait yapımı devam eden ev inşaatından 2 ton inşaat demiri çalındı. Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgede incelemelerde bulundu. Bölgeye yakın noktalarda bulunan MOBESE ve özel güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yapılan incelemeler sonucu 41 HS 604 plakalı araç şüpheli görülerek araç sahibine ulaşıldı. Araç sahibi olan S.S. aracı 5 yıldan bu yana kullanmadığı ve abisi M.S’nin kullandığını söylemesi üzerine yakalanarak gözaltına alınan M.S. ise aracı olayların meydana geldiği tarihlerde İ.Y ve A.O.Ö. ve A.Y. isimli şahıslara kullanmak amacıyla verdiğini beyan etmesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan İ.Y. ve A.O.Ö. aracı aldıklarını ve kullandıklarını kabul ederken herhangi bir hırsızlık olayın karışmadıklarını öne sürdü. A.Y. ise olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve çaldıklarını İzmit’te A.K. isimli şahısa 2 bin 100 TL karşılığında sattığını itiraf etti. Bunun üzerine çalıntı malı satın almaktan A.K. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan M.S, S.S. ve A.K. serbest bırakılırken 16 yaşında olan A.O.Ö. ve İ.Y. ile A.Y. Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 12:23 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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