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Yunan vatandaşlar Darıca'yı gezdi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhuriyet'in ilanının ardından yapılan mübadele sonrası Darıca'dan Yunanistan'a göç eden Selanikli vatandaşlarla İskoliye Mektebinde bir araya geldi.

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Cumhuriyetin ilanının ardından yapılan mübadele ile memleketleri Yunanistana dönen Rumların Selanik Kalamaryada yaşayan torunları dedelerinin öğrencilik yaptığı Yalı Mahallesindeki İskoliye Mektebini ziyaret ettiler.

TARİHİMİZE VE KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Bir zamanlar dedelerinin öğrenim gördüğü Darıcadaki İskoliye Mektebini ziyaret eden Yunanistanlı vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık İskoliye Mektebi ile ilgili bilgiler aktarırken Kocaeli Valiliğimiz ve belediyemiz tarafından aslına uygun bir şekilde restore edilen İskoliye Mektebi bundan sonra şehrimizin önemli bir değeri olarak misafirlerini ağırlayacak. Millet Kıraathanesi ve müze şeklinde halkımızın hizmetine açmayı planladığımız İskoliye Mektebi yerli ve yabancı konuklarını ağırlayacak. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkarak Darıcamızın kültürel varlıklarını korumaya devam edeceğiz. dedi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte okulu gezen Yunanistanlı vatandaşlar Bıyıka teşekkür ederken bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler. Ziyaretin ardından karşılıklı hediyeler taktim edildi.

ASLINA UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDİLDİ

1910 yılında çıkan büyük yangının ardından Darıcadaki tüm okulların kullanılamaz hale gelmesiyle Yalı Mahallesindeki İskoliye Kilisesi ilkokul olarak kullanılmaya başlanmıştı. Mübadele sonrası okul olarak kullanılan İskoliye Mektebi daha sonraki yıllarda meydana gelen depremlerden zarar görerek kaderine terk edilmişti. Aradan geçen uzun yıllara dayanamayan tarihi bina tamamen yıkılmış ve enkaza dönmüştü. Kocaeli Valiliği ve Darıca Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restorasyonu yapılan İskoliye Mektebi kültürel bir miras  olarak şehre hizmet verecek.

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Yorumlar

(2)
01

Talat Türkaslan - Selanik göçmenleri için Yunanistan ne yapıyor?

Yanıtla . 0Beğen 14 Nisan 14:29
02

Vatan Nha - @Talat Türkaslan 01 nolu yoruma cevabı: Şu zihniyetten kurtulun artık., Peki Yunanistan ne yapıyor ? Hiç bir şey yapmıyor. Öyle ise biz de hiç bir şey yapmayalım. Bu mudur YANİ

Yanıtla . 0Beğen 14 Nisan 17:03

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