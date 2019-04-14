Hürriyet mazbatasını sonunda alacak gibi

Kocaeli’de mazbatasını alamayan tek isim olan Hürriyet’in, yarın yani 15 Nisan Pazartesi günü, mazbatasına kavuşmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Ancak aksi bir durum olursa Hürriyet, yarın da mazbatasına kavuşamayacak ancak 16 Nisan’da gerçekleştirilecek Büyükşehir Meclisi’ne katılabilecek. Yasalarda buna engel bir durum olmadığı öğrenildi.