Kocaeli’de mazbatasını alamayan tek isim olan Hürriyet’in, yarın yani 15 Nisan Pazartesi günü, mazbatasına kavuşmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Ancak aksi bir durum olursa Hürriyet, yarın da mazbatasına kavuşamayacak ancak 16 Nisan’da gerçekleştirilecek Büyükşehir Meclisi’ne katılabilecek. Yasalarda buna engel bir durum olmadığı öğrenildi.
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Hürriyet mazbatasını sonunda alacak gibi
31 Mart 2019 yerel seçimlerinin üzerinden 14 gün geçti ancak İzmit Belediye Başkanı seçilen CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet ve meclis üyeleri, hala mazbatalarını alamadı.
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Yorumlar
(1 )
Rambo - ne başkanmış bi mazbatayı bile alamadı izmiti nasıl yönetecek acabaa
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