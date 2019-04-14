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Tüpraş’ta orta yol bulunamadı

Tüpraş işçisi ile Petrol İş Sendikası arasında 4 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma yine sağlanamadı. Sözleşmenin gündem maddeleri üzerinde görüşmeler önümüzdeki hafta devam edecek

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Yaklaşık 4 bin işçiyi ilgilendiren Tüpraş işçisi ile Petrol İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesinde Cuma günü yapılan görüşmelerde yine anlaşma sağlanamadı. 8’inci kez yapılan görüşmelerde işveren üç yıllık sözleşme imzalanması konusunda sendika yetkilileriyle uzlaşmaya varılamadı. Petrol-İş Sendikası sözleşmenin iki yıl olması gerektiğini ve üç yıllık sözleşmeye asla imza atmayacaklarını söyleyince yine anlaşma olmadı. Uzlaşma sağlanamayan görüşmelerde arabulucu süreci devam ederken Tüpraş işçisi ve Petrol İş Sendikası arasında görüşmeler arabulucu sürecinde de devam ediyor. İki grup önümüzdeki hafta 18 Nisan’da devam edecek.  1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak olan sözleşme için görüşmeler ise 30 Ocak’ta başlamıştı.

Tüpraş ve Petrol İş Sendikası arasında devam eden görüşmelerde bazı maddeler üzerinde anlaşma sağlanırken şu maddeler üzerinde uzlaşıya varılmıştı: Sendika yöneticiler, iş yeri sendika temsilcileri, disiplin kurulu, suçlu işten çıkarmalar, münhal kadrolar, sınav kurulu, deneme süresi, geçici işçiler, ihaleli işlerde çalışan işçiler, işin değiştirilmesi, hastalık ücreti, hasar ve zarar tespitine ilişkin esaslar, taşıt aracı, doğal felaket hastalık ihtiyaç avansı. İşçiler haftalık iki günlük tatillerinden vazgeçmezken, sözleşmenin iki yıl ile sınırlı kalmasını ve ücretlerinde enflasyon üstünde bir zam istiyorlar. Selin BECER

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