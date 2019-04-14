Alınan bilgiye göre İzmit Yenidoğan Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi Tezcan Apartmanı adresinde ikamet eden Yenidoğan Tezcan Mescidi Dernek Başkanı Ömer Dursun Tamer, merhum Havva Tamer çiftçinin tek çocukları olan doğuştan down sendromlu Eda Tamer (25) evde fenalaşınca ailesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Eda Tamer’e yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Eda Tamer yaşamını yitirdi. Tamer’in acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken cenazesi hastane morgunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Eda Tamer’in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öne sürülürken cenazesi Yenidoğan Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHAARMAN
Bugün 13:35 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:42 TSİ
Down sendromlu Eda kalbine yenildi
İzmit Yenidoğan Mahallesinde ailesiyle yaşayan doğuştan down sendromlu olan 25 yaşındaki Eda Tamer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz