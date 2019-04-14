Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu

İzmit Körfez Mahallesinde bulunan bir otele arkadaşları ile yemek yemeye gittiği öğrenilen Erkan Katmış (38) gece geç saatlerde tartıştığı A.Ş. isimli şahıs tarafından bar çıkışı silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Aslen Karslı olan ve İzmit Hacı Hızır Mahallesinde ikamet eden ve daha önce İzmit Barlar Sokağında bulunan bir barda işletmeci olan Erkan Katmış’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi Morgunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bekar olan Katmış’ın cenazesi Derince Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Deprem Şehitliği Mezarlığında toprağa verildi.

1’i ağır 3 kişi yaralandı

Katmış’ın cenaze namazına gelen iki grup arasında ise silahlı çatışma çıktı. İddiaya göre Çağlar Kala (28) isimli şahıs, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Serkan Süleymanoğlu ile cenaze namazının ardından karşı karşıya geldi. Tartışmaların büyümesi üzerine karşılıklı iki grup silahına sarıldı. Çıkan silahlı saldırıda Serkan Süyelmanoğlu, Çağlar Kala ve Murat Yenidünya (32) isimli 3 kişi çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, çevik kuvvet ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cinayet zanlısı teslim oldu



Yaralılardan Murat Yenidünya’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili geniş kapsamı inceleme başlattı. Cenaze namazı sonrası çıkan silahlı çatışmaya karıştığı öne sürülen H.H. isimli şüpheli de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan tanınmış işletmeci Erkan Katmış’ı tartışma soncu öldürdüğü iddiasıyla her yerde aranan A.Ş. isimli şüpheli polise giderek teslim oldu. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen A.Ş.’nin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Nuri AKÇAHARMAN