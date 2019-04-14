Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:36 TSİ- Asayiş G: Bugün 18:40 TSİ

Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu

İzmit Ömer Türkçakal Bulvarında bulunan bir otelin barında meydana gelen olayda İzmit'in tanınmış işletmecilerinden 38 yaşındaki Erkan Katmış'ı silahla vurarak öldüren zanlı, polis ekiplerine teslim oldu

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Körfez Mahallesinde bulunan bir otele arkadaşları ile yemek yemeye gittiği öğrenilen Erkan Katmış (38) gece geç saatlerde tartıştığı A.Ş. isimli şahıs tarafından bar çıkışı silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Aslen Karslı olan ve İzmit Hacı Hızır Mahallesinde ikamet eden ve daha önce İzmit Barlar Sokağında bulunan bir barda işletmeci olan Erkan Katmış’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi Morgunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bekar olan Katmış’ın cenazesi Derince Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Deprem Şehitliği Mezarlığında toprağa verildi.

1’i ağır 3 kişi yaralandı
Katmış’ın cenaze namazına gelen iki grup arasında ise silahlı çatışma çıktı. İddiaya göre Çağlar Kala (28) isimli şahıs, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Serkan Süleymanoğlu ile cenaze namazının ardından karşı karşıya geldi. Tartışmaların büyümesi üzerine karşılıklı iki grup silahına sarıldı. Çıkan silahlı saldırıda Serkan Süyelmanoğlu, Çağlar Kala ve Murat Yenidünya (32) isimli 3 kişi çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, çevik kuvvet ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cinayet zanlısı teslim oldu


Yaralılardan Murat Yenidünya’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili geniş kapsamı inceleme başlattı. Cenaze namazı sonrası çıkan silahlı çatışmaya karıştığı öne sürülen H.H. isimli şüpheli de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan tanınmış işletmeci Erkan Katmış’ı tartışma soncu öldürdüğü iddiasıyla her yerde aranan A.Ş. isimli şüpheli polise giderek teslim oldu. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen A.Ş.’nin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Nuri AKÇAHARMAN

400x240-k3l5-unlu-isletmeci-kursun-yagmuruna-tutuldu-1555238347.jpg?

Bugün 13:36 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!
Erkan Katmış'ı öldüren zanlı her yerde aranıyor! mask
Erkan Katmış'ı öldüren zanlı her yerde aranıyor!
Ev hayali kurarken 42 bin lirasından oldu mask
Ev hayali kurarken 42 bin lirasından oldu
Kazana düşen işçinin ölümünün detayları ortaya çıktı mask
Kazana düşen işçinin ölümünün detayları ortaya çıktı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Muhtar geri vites yaptı! mask
Muhtar geri vites yaptı!
Kandıra Belediye Başkan Yardımcılığına İzmit’ten atama mask
Kandıra Belediye Başkan Yardımcılığına İzmit’ten atama
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Hürriyet'e kötü haber! Mazbatasını... mask
Hürriyet'e kötü haber! Mazbatasını...
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü! mask
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü!

GALERİ

Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
Aç kalan ayı ineğe saldırdı! mask
Aç kalan ayı ineğe saldırdı!
Araç alev topuna döndü! mask
Araç alev topuna döndü!
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak! mask
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak!
Ucuz soğan-patates izdihamı! mask
Ucuz soğan-patates izdihamı!
Kazana düşen işçi öldü! mask
Kazana düşen işçi öldü!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL