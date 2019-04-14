AKP’den flaş ‘Olağanüstü İtiraz’ açıklaması

Yavuz Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı;
“Olağanüstü İtiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz” demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK’ya teslim edeceğiz inşallah
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Yorumlar
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Erol Demirbek - hadi inşallah
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