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AKP’den flaş ‘Olağanüstü İtiraz’ açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz hazırlıkların tamamlandığını, partisinin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için çok kısa bir zaman içinde YSK'ya başvuracağını söyledi.