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WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü
WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor.
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Yorumlar
(1 )
Rambo - çöker tabii milletin elinden telf. düşmüyor ki önlerini bile göremez hale geldiler
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