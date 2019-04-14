Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:31 TSİ- Gündem G: Bugün 16:46 TSİ

WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü 

WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor. 

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bugün öğle saatlerinden itibaren WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta sorun yaşanıyor. Uygulamalara erişim sağlayamayan kullanıcılar, ileti gönderemiyor ve alamıyor. Konuyla ilgili an itibariyle resmi bir açıklama yapılmış değil. 

Bugün 14:31 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Rambo - çöker tabii milletin elinden telf. düşmüyor ki önlerini bile göremez hale geldiler

Yanıtla . 0Beğen 14 Nisan 18:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
O mahallelere saatlerce elektrik verilemeyecek mask
O mahallelere saatlerce elektrik verilemeyecek
Göreve seçilen muhtarın ilk icraatı alkış aldı mask
Göreve seçilen muhtarın ilk icraatı alkış aldı
İstanbul'daki oy sayımında son durum mask
İstanbul'daki oy sayımında son durum
Deniz sezonunun açılacağı tarih belli oldu mask
Deniz sezonunun açılacağı tarih belli oldu
Meteoroloji uyardı! Dışarıya çıkacaklar dikkat mask
Meteoroloji uyardı! Dışarıya çıkacaklar dikkat
Sivaslılarda başkan değişiyor mask
Sivaslılarda başkan değişiyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Muhtar geri vites yaptı! mask
Muhtar geri vites yaptı!
Kandıra Belediye Başkan Yardımcılığına İzmit’ten atama mask
Kandıra Belediye Başkan Yardımcılığına İzmit’ten atama
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Hürriyet'e kötü haber! Mazbatasını... mask
Hürriyet'e kötü haber! Mazbatasını...
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü! mask
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü!

GALERİ

Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
Aç kalan ayı ineğe saldırdı! mask
Aç kalan ayı ineğe saldırdı!
Araç alev topuna döndü! mask
Araç alev topuna döndü!
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak! mask
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak!
Ucuz soğan-patates izdihamı! mask
Ucuz soğan-patates izdihamı!
Kazana düşen işçi öldü! mask
Kazana düşen işçi öldü!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL