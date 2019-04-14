Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan KocaeliKitap Fuarı, daha başlamadan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi’nin tepkisini çekti. ADD Kocaeli ŞubeBaşkanı Taylan Bingöl, yaptığı yazılı bir açıklama ile kitap fuarından çekildiklerini duyurdu. Belediye yetkililerinden daha önce kentteki tüm siviltoplum kuruluşlarına adaletli ve eşit mesafede hizmet vermelerini istediklerinihatırlatan Bingöl, “Düzenlenen fuarı izliyoruz. Ancak 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda STK’ların yer aldığı C salonunda yandaş kollama ve ayrımcı zihniyet kendisini tekrar ortaya çıkarmıştır. Buna karşılık Atatürkçü kurumlar ise C salonunun en ücra köşelerine atılarak izole edilmeye çalışılmaktadır. Bu haksız salon konumlandırma krokisini dile getirip adalet talebimize rağmen zihniyetin değişmediğini gördük. ADD Kocaeli Şubesi olarak yapılan bu haksızlık karşısında Kocaeli Kitap Fuarı’na katılmama kararı aldık” dedi.
Bugün 14:54 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:58 TSİ
ADD kitap Fuarı'ndan çekildi
ADD Kocaeli Şubesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarından çekilme kararı aldıklarını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz