Kocaelispor havlu attı (2-1)

90+7'de Karacabey gol attı. Maç son anda 2-1 sona erdi

Maça 5 dakika ilave edildi

79' Kocaelispor’da büyük Kerem çıktı yerine küçük Kerem girdi.

78' Karacabey gole yaklaştı.Günün etkili isimlerinden Mustafa’nın şutu soldan az farkla dışarıya çıktı

76' Murat Başak orta sahada rakibini düşürdü ve sarı kart gördü

74' Kocaelispor gole yaklaştı 74. dakikada Kerem’in şutu sahadan auta çıktı

73' Kocaelispor’da sakatlanan hamza çıktı yerine Erkan girdi.

71' Karacabey’de Mustafa’nın yakın mesafeden gönderdiği top üst direkten döndü

Kocaelispor’da Kerem Yıldırım 68. dakikada sarı kart gördü

Kocaelispor’da Hamza yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

67' Kocaelispor’da Mesut’un çektiği şut üstten auta çıktı

1 dakika önce golü kaçıran Mustafa çektiği şut sonrası beraberlik golünü takımını getirdi

GOL!

55' Karacabey net bir gol kaçırdı Kocaelispor savunmasında Ali ile kaleci Volkan arasında anlaşmazlık yaşandı. Volkan boşa çıktı. Karacabey'de Mustafa Topu boş kaleye gönderecekken Ali Keten pozisyonu önledi.

53' Kocaelispor’da Onur Sarı kart gördü.

52' Kocaelispor akıl almaz bir gol kaçırdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz topu ağlara gönderemedi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

İLK YARI SONA ERDİ

45' Çok net bir gol kaçırdı Karacabey. Ceza sahasına doğru gönderilen uzun top sonrasında, ceza sahası içinde karambol oldu. Karambol sonrası yakın mesafaden kaleye gönderilen şutta Volkan topu kurtardı.

42' Kocaelispor'da Kadir Öğe'nin sol çarprazda çektiği şut kaleci Ahmet'te kaldı.

36' Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Kadir Öğe'nin sol kanattan yaptığı ortaya Sinan bomboş durumda topu kafayla kaleye gönderdi. Top sağdan auta çıktı. İnanılmaz net bir gol pozisyonuydu.

35' Sol kanattan Karacabey topu ortaladı. Mustafa'nın kafa vuruşunda top sağdan az farkla auta çıktı.

33' Kocaelispor sağ kanattan etkili oldu. Onur Öztonga'nın ortasında Sinan'ın kafa vuruşunda top sağdan auta çıktı.

28' Yine Batuhan sağ kanattan çok tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde verdiği pasa hiçbir arkadaşı dokunamadı. Karacabey, çok net bir gol kaçırdı.

22' Karacabey'de Batuhan'ın kaleye gönderdiği top auta çıktı.

20' Kocaelispor'da Sefa topu sağdan getirdi. Sinan'ın plase vuruşunda Ahmet, topu kurtardı. Boşta kalan topu takip eden Gökdeniz, çektiği şut sonrası topu ağlara gönderdi.

GOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!!! GÖKDENİZZZZ

16' Sinan rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

14' Kocaelispor'da Sefa, sol kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Kaleci, Ahmet topu güçlükle kontrol etti.

13' Karacabey'de Hüseyin, Ali Keten'e yaptığpı faulun ardından sarı kart gördü.

7' Kocaelispor'da soldan gelişen atakta Gökdeniz, Sinan'ı kaçırmak istedi. Sinan'dan önce Karacabey savunması son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

4' İlk 10 dakika geride kaldı. İki takım da açık futbol oynuyor. 4'ncü dakikada Batuhan Ayvaz'ın şut karışımı yaptığı vuruşta top kaleci Volkan'da kaldı.

Kocaelispor maça başladı. Yaklaşık 4 bin taraftar maçı izlemek için Karacabey'e geldi. Hava kapalı ve yer yer yağış var.

Maçı izlemek için tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=nOZMUyB2kgE

MAÇ BAŞLADI!

KOCAELİSPOR'UN İLK 11'İ

97. VOLKAN MERT KORKMAZ

3. KADİR ÖGE

4. MURAT SONER BAŞAK

7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR

8. SEFA NARİN

11. SİNAN PEKTEMEK

12. MESUT ÖZDEMİR

99. KEREM YILDIRIM

18. ONUR ÖZTONGA

41. HAMZA MUTLU

50. ALİ KETEN

KOCAELİSPOR'UN YEDEKLERİ

1. CAN EMRE YÜCEL

9. RIZA ALTINTAŞ

5. KEMAL CAN AYDEMİR

14. KEREM YILDIRIM

21. MELİH SÜLEYMAN

25. ERKAN GÜLTEPE

17. MEHMET CELİL ÇELİK

KARACABEY BELEDİYESPOR'UN İLK 11'İ

53. MUZAFFER SARIİBRAHİM

3. İSMAİL ÇOKÇALIŞ

4. HÜSEYİN İRİÇ

6. EMRAH DAĞ

7. MUSTAFA APARDI

10. MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU

12. İLYAS YILMAZER

16. CEMAL İŞLEYEN

20. BATUHAN AYVAZ

23. ANIL YILDIRIM

33. CENK ÖZKACAR

KARACABEY BELEDİYESPOR'UN YEDEKLERİ

98. GÜRKAN ARIKAN

2. ÖMER FARUK GÜMÜŞ

5. GÖKHAN ÇETİNUS

22. BERKİN KAMİL ARSLAN

42. ÖMER AKMAN

61. EMİRHAN ÇOLAK

97. ERCAN KARACA