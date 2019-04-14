Ekrem İmamoğlu: Kimin mazbatasını kime vermiyorsun

CHP’li İmamoğlu özetle şunları kaydetti;

“Esenyurt’tan sesleniyorum. Ben her partinin oyunu aldım. AK Partili kardeşimin de oyunu aldım, HDP’li kardeşimin de oyunu aldım. Saadetli kardeşimin de oyunu aldım. Biz bur arada mutlu yaşayacağız. Anlı şanlı bayrağımızın altında hep birlikte mutlu ve huzurlu olacağız. Cumhuriyetimizi koruyacağız, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinden ayrılmayacağız. İlk olarak komşularınızı kucaklayın. İnsanları başkalaştırmaya çalışıyorlar. Yuh yok bizde gülmek var. 15 bin oyla değil 1 oyla bile seçilirler dediler mi? Bazı insanlar var milletleri birleştirir. Kucaklaşmaya geldim, kimsenin yüzü asık olmayacak.

SEÇİMDEN ÖNCE PAYLAŞMIŞTIM GİDECEĞİM

Neymiş İmamoğlu bir maça gitmiş, ben seçimden önce arkadaşlarla paylaşmıştım. Gideceğim kardeşim. Bu akşam Fenerbahçe Galatasaray maçına gideceğim. Hiç bir şey olmaz kardeşim. Bizim milletimiz bir arada durmayı da kucaklaşmayı da becerir. Ya kardeşim verin mazbatayı da bakalım işimize. Özellikle Esenyurt’ta büyük bir eğitim sorunu yaşıyor muyuz? Çocuk yaşlara kadar inmiş uyuşturucu sorunu yaşıyor muyuz? Bırakın milleti oyalamayı mazbatayı verin işimizi yapalım, işimizi yapalım.

VERİN MAZBATAYI BU MİLLETE HİZMETİ GECİKTİRMEYİN

Uydura kaydıra bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Benim değerli polisimi yormasınlar. Adam gibi insan gibi şu süreci netleştirsinler. Kuşmuş, pelikanmış beni ilgilendirmiyor, bir partinin başarısız olmuş bir kesimi beni ilgilendirmez. Verin mazbatayı bu millete hizmeti geciktirmeyin. İmamoğlu’nun huyunu biliyorlar sayın cumhurbaşkanı ile çok iyi anlaşır diye korkuyorlar. Ben herkes ile çok iyi anlaşırım, güzel hemşehrilerim yorulduk. Çocuklarımız bana gözleriyle bakıyor kalpleriyle heyecanlarıyla eşlik ediyorlar. Biz üretmeyi konuşalım. Biz dünyaya üretmeyi konuşalım. Anadolu ve Trakya’nın muhtelif yerlerinden göçtük buraya geldik. Bu şehirde tutunmak istiyoruz. Bu boş gündemle bizi meşgul edenlere sesleniyorum. Gerçeklere dönelim. Ya kardeşim kimin mazbatasını kime vermiyorsun. Millet mazbatayı vermiş, normalleşme yolunda yolumuzu açın, bu milletin demokrasi yolunda hızını yavaşlatmayın. YSK’ya sesleniyorum.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gittiğimizde Saraçhane’ye geliyor musunuz? “